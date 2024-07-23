Кухарук преодолел знаковый рубеж в турне по ХМАО

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук преодолел экватор в рабочих поездках по региону. Он объехал ровно половину Югры — 11 городов и районов. Ожидается, что до конца недели он посетит еще три муниципалитета. Собеседники агентства в окружном истеблишменте говорят о том, что за прошедшее время формат этих командировок устоялся, а сам Кухарук уже адаптировался к новому для себя статусу и теперь стремительно эволюционирует из мэра мегаполиса в главу стратегического региона страны.
За время поездок Кухарук уже успел увидеть разную Югру — от крупнейших городов Сургута или Нижневартовска до небольших поселков в отдаленных районах. Картинка получается контрастной. Но главный запрос у жителей один: как сделать жизнь на Севере привлекательной настолько, чтобы в ХМАО хотелось приезжать не только за длинным рублем (а он, как отмечают вахтовики, стал гораздо короче, чем в эпоху большой самотлорской нефти), но и работать, рожать, растить детей и отдыхать на пенсии. Причем, не преодолевая болота и буераки, как геологи-первопроходцы, а с комфортом в соответствии со всеми современными стандартами.
Белоярский: район-отличник в Арктике
Белоярский район, которым уже четвертое десятилетие руководит мэр-отличник Сергей Маненков — особая территория на карте Югры. Муниципалитет, находящийся в сибирской глуши, умудряется выигрывать федеральные конкурсы, позволяющие затем строить современную набережную со всесезонным катанием на тюбингах и зиплайном — самой высокой «тарзанкой» в Югре. После получения статуса арктической зоны в район пришли инвесторы, готовые вложить три миллиарда рублей в нефтепереработку. Кухарук назвал муниципалитет одним из самых беспроблемных — жители жаловались ему в комментариях в telegram-канале меньше, чем другие югорчане. Кроме того, Маненков организовал ему поездку в Казым — поселок, где родилась мать врио губернатора, и где он проводил каникулы у дедушки с бабушкой.
Тем не менее, и у Белоярского есть свои трудности. Случается сезонный дефицит продуктов в труднодоступных деревнях и поселках, ощущается нехватка кадров, которые сложно заманить на Крайний Север. У местных оленеводов есть проблемы со сбытом продукции.
Итогом поездки в муниципалитет стали поручения, которые Кухарук дал замам и профильным департаментам. Он пообещал донастроить поддержку КМНС, добиться, чтобы оленеводы продавали продукцию по рыночной цене, запустить пункты приема и хранения мяса, рыбы, дикоросов.
«Поручения сегодня подписаны, мы сейчас в диалоге с департаментами. Уже идут бюджетные комиссии по корректировкам на следующий год. Планируется включить субсидию или грант на строительство птицефермы в Казыме, а также финансирование на каральное оленеводство. Есть и более масштабные проекты, касающиеся вступления района в Арктическую зону, по ним тоже ведется работа», — поделился Маненков в беседе с журналистом URA.RU.
Также поручено дооснастить больницу, расширить список специальностей в колледжах, промониторить тарифы ЖКХ и рассмотреть проблему транспортной доступности отдаленных сел и деревень.
Нижневартовский район: похожие проблемы, нетривиальные решения
Нижневартовский район Югры поставил перед Кухаруком задачи куда более серьезного уровня. На повестке дня стоял вопрос с ремонтом дороги в одну из труднодоступных деревень. При этом взяться на нее не могут ни местные, ни окружные власти. Трасса принадлежит нефтяникам по другую сторону границы с Томской областью. Дорогу размыло в мае. Из-за этого жителям деревни Сосниной приходится добираться до цивилизации по воде. Кухарук облетел на вертолете подтопленный район и отметил на встрече с жителями, что вопрос будет решать руководство двух регионов. Он пригласил на встречу томского губернатора Владимира Мазура. Глава Югры заявил, что потребуется и межмуниципальное взаимодействие Нижневартовского района и Александровского района Томской области. Мазур уточнил, что привлечет и «Томскнефть».
В Излучинске мэр Нижневартовского района Борис Саломатин презентовал свой имиджевый проект — набережную реки Окуневки. Руслан Кухарук обратил внимание, что ей требуется дополнительное наполнение — иначе многомиллионный объект так и останется прогулочной зоной с лавочками. Глава региона заметил, что на локацию необходимо привлечь местных предпринимателей, чтобы оживить ее. По поводу отсутствия клумб и наличия искусственного газона деликатно промолчал.
В целом, югорчане ждут от Кухарука нового подхода к благоустройству. Многие жители высказываются, что им хотелось бы перенести опыт Тюмени на города ХМАО. Те же самые «многие жители» покупают квартиры в областной столице и уезжают из северных городов на пенсию. Их дети, поступая в тюменские вузы, редко возвращаются обратно.
«Вопрос качества жизни в том или ином месте является решающим. Готов ли человек в этом муниципалитете жить и работать, создавать семью, либо выбирает переезд?» — поинтересовался Кухарук на следующий день после визита в Нижневартовский район у главы соседнего Мегиона Алексея Петриченко.
Мегион: депрессия сателлита или амбиции первопроходцев
Надо отдать должное мэру Мегиона — он пытался держать удар. Накануне 44-го дня рождения города нефтяников Самотлора наградить его статусом «депрессивный» Петриченко, безусловно, не мог. Но все равно признал, что значительного роста населения не наблюдается, и город все никак не станет 60-тысячником, несмотря на присоединение поселка Высокий (7000 жителей). Мэр сравнил его со спальным районом соседнего Нижневартовска, назвав тот мегаполисом. При этом, в 300-тысячном Нижневартовске хватает своих спальных районов — только население «ипотечной долины», которую строят с конца нулевых, уже почти сравнялось по численности с Мегионом. Да и не каждый готов ездить ночевать за 30 километров в соседний городок.
Кухарук достаточно жестко обозначил, что вопрос, впадет ли город в «депрессию» или его ждет Ренессанс, зависит, в первую очередь, от местных властей. Каким должен быть хозяйственный подход градоначальника, он продемонстрировал буквально.
Бросив только один взгляд на интерьер библиотеки, где проходила встреча с местным политбомондом, врио губернатора заметил, что не хватает диванчиков. Отправившись осматривать «мегионские угодья», он на лету требовал вносить корректировки в проекты благоустройства. «Такое ощущение, что если бы не Кухарук, то местные власти бы не додумались дооборудовать школу, в которой ведется капремонт, спортивными снарядами на улице. Во время визита в 20-й микрорайон он отметил, что у библиотеки в строящемся доме есть потенциал для того, чтобы стать точкой притяжения жителей. И предложил улучшить ее», — замечает собеседник агентства в местном истеблишменте.
Кухарук неоднократно заявлял, что меняет маршруты, основываясь на жалобах жителей. В плане не было скандального «Мега-Парка», но его упоминали в комментариях к посту в telegram-канале. Уже после встречи с жителями Кухарук сказал, что хочет лично осмотреть объект. «Там он раскритиковал власти, только увидев купающихся детей в месте, где это запрещено. Возмутился, почему это никто не контролирует», — отметил случайный свидетель.
Кухарук повышает квалификацию чиновников ХМАО, делясь собственным опытом
Политический истеблишмент Югры пристально следит за рабочими поездками Руслана Кухарука по региону. «Он словно на пальцах объясняет, что такое — быть настоящим хозяином города или района. Местным элитам стоит поучиться считывать такие месседжи, и сейчас я не только о Мегионе — подобных историй наберется десятки, если не сотни, в каждом муниципалитете. Несмотря на то, что у него нет опыта управления именно субъектом РФ, в совокупности такая точечная работа на территориях сможет переформатировать Югру и не довести регион до статуса „депрессивного“», — делится мнением инсайдер.
При этом, Руслан Кухарук делал замечания крайне деликатно, делясь своим опытом, наработанным во Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), где он был сопредседателем. «Очень импонирует такой подход, когда есть понимание, как объединять разные ресурсы и источники финансирования, и в итоге комплексно работать над реализацией масштабного проекта», — отметил мэр Мегиона Петриченко в разговоре с URA.RU.
Политолог Борис Григорьев поделился мнением, что сейчас Кухарук, знакомясь с регионом, параллельно повышает профессиональный уровень местных чиновников. «Есть ряд госпрограмм, сформулированных президентом России, в том числе одна касается обучения муниципальных служащих. Там принцип — не привозить уже готовых варягов, а добавить знаний местным, повысить качество работы, и улучшить таким образом их производительность труда. Уже вследствие этого повысится и качество жизни людей на территориях. А следовательно, и региона в целом. Сейчас Кухарук действует именно так, хотя это его первый визит, и он только знакомится с Югрой», — уточнил эксперт.
Врио губернатора уже публично озвучил, что после завершения турне будет разработана программа развития Югры. Объезд всех территорий даст понимание, как распределять деньги в окружном бюджете на следующие три года. Работа над его проектом уже ведется.
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