Всем жителям затопленного Киолима выплатили материальную помощь

30 июля 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Жители начали восстанавливать уничтоженное водой имущество Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Под Карабашем прорвало дамбу Все жители Киолима (Челябинская область), чьи дома пострадали во время прорыва дамбы, получили первоначальную единовременную материальную помощь. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Карабашского городского округа, всего на выплату подавали заявления 60 человек, 48 из них уже получили деньги, оставшимся средства должны поступить со дня на день (в зависимости от работы банка). «На текущий момент 48 человек из 60 получили выплату. Оставшиеся 12 заявлений также обработаны и направлены в банк. В ближайшие дни жители получат денежные средства», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации городского округа. Там отметили, что в поселке продолжается восстановление территории: работает тяжелая техника, местные жители совместно с ГУ МЧС и волонтерами убирают завалы, оставшиеся после потопа. Получилось оперативно отсыпать дорогу. Киолим первым встретил поток воды, образовавшийся из-за прорыва дамбы. Жители спасались от стихии на крышах домов, кто-то сажал семьи в автомобили и покидал опасный участок местности, кого-то эвакуировали прибывшие на место спасатели. Власти уже проинспектировали подтопленную территорию. Жителям пообещали помощь. Единовременная выплата составит от 20 до 150 тысяч рублей в зависимости от ущерба. После же спецкомиссия определит размер компенсации за уничтоженное водой имущество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все жители Киолима (Челябинская область), чьи дома пострадали во время прорыва дамбы, получили первоначальную единовременную материальную помощь. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Карабашского городского округа, всего на выплату подавали заявления 60 человек, 48 из них уже получили деньги, оставшимся средства должны поступить со дня на день (в зависимости от работы банка). «На текущий момент 48 человек из 60 получили выплату. Оставшиеся 12 заявлений также обработаны и направлены в банк. В ближайшие дни жители получат денежные средства», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации городского округа. Там отметили, что в поселке продолжается восстановление территории: работает тяжелая техника, местные жители совместно с ГУ МЧС и волонтерами убирают завалы, оставшиеся после потопа. Получилось оперативно отсыпать дорогу. Киолим первым встретил поток воды, образовавшийся из-за прорыва дамбы. Жители спасались от стихии на крышах домов, кто-то сажал семьи в автомобили и покидал опасный участок местности, кого-то эвакуировали прибывшие на место спасатели. Власти уже проинспектировали подтопленную территорию. Жителям пообещали помощь. Единовременная выплата составит от 20 до 150 тысяч рублей в зависимости от ущерба. После же спецкомиссия определит размер компенсации за уничтоженное водой имущество.