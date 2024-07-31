Четвертым фигурантом дела генерала Булгакова стал скончавшийся в СИЗО бизнесмен

Четвертым фигурантом уголовного дела экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова является бизнесмен Игорь Котельников, который умер во время пребывания в СИЗО. Соответствующая информация была оглашена в зале суда.
«Четвертым фигурантом в деле экс-замминистра обороны Булгакова оказался умерший в СИЗО бизнесмен», — говорится в материалах дела. Информацию передает ТАСС.
Ранее сообщалось о смерти Котельникова. Он обвинялся в даче взяток сотрудникам Минобороны РФ. Член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева сообщила, что бизнесмену стало плохо в карцере СИЗО, у него остановилось сердце, помочь ему не смогли.
В свою очередь, Булгаков был арестован по делу о коррупции, передает РАПСИ. Он поставлял в российскую армию некачественную еду по завышенным ценам.
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