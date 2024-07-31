Четвертым фигурантом дела генерала Булгакова стал скончавшийся в СИЗО бизнесмен

31 июля 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

Четвертый фигурант дела Булгакова (на фото) Котельников умер в СИЗО Фото: Минобороны России новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Четвертым фигурантом уголовного дела экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова является бизнесмен Игорь Котельников, который умер во время пребывания в СИЗО. Соответствующая информация была оглашена в зале суда. Новость по теме Что известно об уголовном деле, фигурантом которого стал экс-замминистра обороны Булгаков «Четвертым фигурантом в деле экс-замминистра обороны Булгакова оказался умерший в СИЗО бизнесмен», — говорится в материалах дела. Информацию передает ТАСС. Ранее сообщалось о смерти Котельникова. Он обвинялся в даче взяток сотрудникам Минобороны РФ. Член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева сообщила, что бизнесмену стало плохо в карцере СИЗО, у него остановилось сердце, помочь ему не смогли. В свою очередь, Булгаков был арестован по делу о коррупции, передает РАПСИ. Он поставлял в российскую армию некачественную еду по завышенным ценам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четвертым фигурантом уголовного дела экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова является бизнесмен Игорь Котельников, который умер во время пребывания в СИЗО. Соответствующая информация была оглашена в зале суда. «Четвертым фигурантом в деле экс-замминистра обороны Булгакова оказался умерший в СИЗО бизнесмен», — говорится в материалах дела. Информацию передает ТАСС. Ранее сообщалось о смерти Котельникова. Он обвинялся в даче взяток сотрудникам Минобороны РФ. Член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева сообщила, что бизнесмену стало плохо в карцере СИЗО, у него остановилось сердце, помочь ему не смогли. В свою очередь, Булгаков был арестован по делу о коррупции, передает РАПСИ. Он поставлял в российскую армию некачественную еду по завышенным ценам.