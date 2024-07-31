В Госдуме объяснили, почему отказали в отсрочке от мобилизации многодетным отцам

Зампред Госдумы Красов: приоритетом является национальная безопасность РФ
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Госдума не дала многодетным отцам право на отсрочку от мобилизации
Госдума не дала многодетным отцам право на отсрочку от мобилизации Фото:

Первый заместитель председателя Госдумы по обороне Андрей Красов озвучил причины отказа в предоставлении отсрочки от мобилизации многодетным отцам. По его словам, приоритетом являются национальная безопасность и обороноспособность страны, нежели желание защитить как можно больше людей от неблагоприятных последствий мобилизации.

«Из чего состоит [слово] „мужчина“? „Муж“ и „чин“. „Муж“ — это воин, защитник семьи, нашего общества и нашего государства, а в последующем „чин“ — это работник, добытчик», — объяснил депутат. По его мнению, каждый мужчина в первую очередь должен защищать свою семью, общество и государство, и только потом заботиться о добыче для своей семьи. Трансляция заседания велась на портале нижней палаты.

Ранее Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал законодательно запретить мобилизацию в России многодетных отцов, воспитывающих трех и более детей. По его мнению, это положительно должно повлиять на демографическую ситуацию в стране.

Комитет Госдумы по обороне выступил против подобных послаблений. Законопроект, внесенный на рассмотрение еще осенью 2022, года был отклонен.

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Первый заместитель председателя Госдумы по обороне Андрей Красов озвучил причины отказа в предоставлении отсрочки от мобилизации многодетным отцам. По его словам, приоритетом являются национальная безопасность и обороноспособность страны, нежели желание защитить как можно больше людей от неблагоприятных последствий мобилизации. «Из чего состоит [слово] „мужчина“? „Муж“ и „чин“. „Муж“ — это воин, защитник семьи, нашего общества и нашего государства, а в последующем „чин“ — это работник, добытчик», — объяснил депутат. По его мнению, каждый мужчина в первую очередь должен защищать свою семью, общество и государство, и только потом заботиться о добыче для своей семьи. Трансляция заседания велась на портале нижней палаты. Ранее Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал законодательно запретить мобилизацию в России многодетных отцов, воспитывающих трех и более детей. По его мнению, это положительно должно повлиять на демографическую ситуацию в стране. Комитет Госдумы по обороне выступил против подобных послаблений. Законопроект, внесенный на рассмотрение еще осенью 2022, года был отклонен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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