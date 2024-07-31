В Пермском крае ввели дополнительную выплату участникам СВО после указа Путина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ввел дополнительную выплату участникам специальной военной операции на Украине после указана президента России Владимира Путина. Бойцам обещают выплатить из регионального бюджета 400 тысяч рублей единовременно. Об этом губернатор Прикамья сообщил в своем telegram-канале.
«Краевым Министерству территориальной безопасности, Министерству труда и соцразвития и Министерству финансов поручил подготовить всю необходимую нормативную базу в течение двух дней. Обеспечить единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей жителям Пермского края, которые подписывают контракт с Министерством обороны», — сказано в сообщении.
Такое решение губернатор Прикамья принял после указа Путина. В документе обещают единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей всем участникам СВО, подписавшим контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Таким образом, в сумме бойцы из Пермского края могут получить 800 тысяч рублей.
Это не единственные выплаты участникам специальной военной операции. Сейчас они и их супруги освобождены от выплаты транспортного налога. Также семьи военнослужащих могут получить земельный участок для индивидуального жилищного строительства. При этом к участкам уже будут подведены все необходимые коммуникации. Дети, чьи родители принимают участие в спецоперации на Украине, имеют право на бесплатное питание в школах. Также они освобождены от платы за детские сады. В июне 2024 года Махонин поддержал еще одну меру поддержки бойцам и их семьям. Для них планируют ввести единовременную выплату, в размере 127 тысяч рублей. Но ее получат только те, у кого есть дети. В округах Пермского края бойцам также предусмотренны дополнительные выплаты.
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