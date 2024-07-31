Сургутяне по всему городу находят автомобильные номера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Сургута по всему городу находят автомобильные номера. Их сорвало с машин при езде по воде, собравшейся на дорогах из-за ливня.

«Номера, которые потеряли в луже возле „Спортмастера“ на Ленина, на остановке 50 лет ВЛКСМ в сторону кольца», — комментирует горожанин в telegram-канале «ЧП Сургут» фото со стоящими в ряд автомобильными номерами. Другой житель написал, что один из них «приплыл к ногам».

Номера «уплывают» в лужах, потому что производители специально делают пластмассовые переходники достаточно мягкими. Это необходимо, чтобы, в случае наезда на пешехода, человек не получил серьезных травм.

К утру на дорогах Сургута почти не останется воды. Сейчас ливневые системы канализации города работают в штатном режиме. Они спроектированы и рассчитаны на отведение воды от того количества осадков, которое выпадало в пределах средних многолетних значений.