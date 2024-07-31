31 июля 2024

Жители Сургута массово потеряли автомобильные номера из-за ливня. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Штаб и ПВР в Ленинском районе. Челябинск, автомобильные номера, потоп в ленинском районе
Сургутяне по всему городу находят автомобильные номера Фото:

Жители Сургута по всему городу находят автомобильные номера. Их сорвало с машин при езде по воде, собравшейся на дорогах из-за ливня.

«Номера, которые потеряли в луже возле „Спортмастера“ на Ленина, на остановке 50 лет ВЛКСМ в сторону кольца», — комментирует горожанин в telegram-канале «ЧП Сургут» фото со стоящими в ряд автомобильными номерами. Другой житель написал, что один из них «приплыл к ногам».

Номера «уплывают» в лужах, потому что производители специально делают пластмассовые переходники достаточно мягкими. Это необходимо, чтобы, в случае наезда на пешехода, человек не получил серьезных травм.

К утру на дорогах Сургута почти не останется воды. Сейчас ливневые системы канализации города работают в штатном режиме. Они спроектированы и рассчитаны на отведение воды от того количества осадков, которое выпадало в пределах средних многолетних значений.

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Жители Сургута по всему городу находят автомобильные номера. Их сорвало с машин при езде по воде, собравшейся на дорогах из-за ливня. «Номера, которые потеряли в луже возле „Спортмастера“ на Ленина, на остановке 50 лет ВЛКСМ в сторону кольца», — комментирует горожанин в telegram-канале «ЧП Сургут» фото со стоящими в ряд автомобильными номерами. Другой житель написал, что один из них «приплыл к ногам». Номера «уплывают» в лужах, потому что производители специально делают пластмассовые переходники достаточно мягкими. Это необходимо, чтобы, в случае наезда на пешехода, человек не получил серьезных травм. К утру на дорогах Сургута почти не останется воды. Сейчас ливневые системы канализации города работают в штатном режиме. Они спроектированы и рассчитаны на отведение воды от того количества осадков, которое выпадало в пределах средних многолетних значений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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