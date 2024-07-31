Власти Сургута рассказали, когда вода уйдет с подтопленных после дождя дорог

К утру на дорогах Сургута почти не останется воды, которая подтопила улицы после сильного дождя. Об этом сообщили в мэрии города.
«Днем 31 июля в Сургуте прошел сильный дождь, в результате которого выпало большое количество осадков за короткий промежуток времени, что привело к подтоплению отдельных участков улично-дорожной сети города. До конца текущего дня основная часть выпавших осадков уйдет с проезжей части», — написано в telegram-канале ведомства.
Там уточняется, что ливневые системы канализации города работают в штатном режиме. Они спроектированы и рассчитаны на отведение воды от того количества осадков, которое выпадало в пределах средних многолетних значений.
В Сургуте 31 июля прошел сильный ливень. Горожане пожаловались, что многие дороги затопило, поэтому они вынуждены ходить почти по колено в воде.
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