31 июля 2024

Власти Сургута рассказали, когда вода уйдет с подтопленных после дождя дорог

К утру на дорогах Сургута почти не останется воды
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Штаб и ПВР в Ленинском районе. Челябинск, потоп в ленинском районе
Ливневые системы канализации Сургута работают в штатном режиме и смогут справиться с «потопом» после дождя Фото:

К утру на дорогах Сургута почти не останется воды, которая подтопила улицы после сильного дождя. Об этом сообщили в мэрии города.

«Днем 31 июля в Сургуте прошел сильный дождь, в результате которого выпало большое количество осадков за короткий промежуток времени, что привело к подтоплению отдельных участков улично-дорожной сети города. До конца текущего дня основная часть выпавших осадков уйдет с проезжей части», — написано в telegram-канале ведомства.

Там уточняется, что ливневые системы канализации города работают в штатном режиме. Они спроектированы и рассчитаны на отведение воды от того количества осадков, которое выпадало в пределах средних многолетних значений.

В Сургуте 31 июля прошел сильный ливень. Горожане пожаловались, что многие дороги затопило, поэтому они вынуждены ходить почти по колено в воде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К утру на дорогах Сургута почти не останется воды, которая подтопила улицы после сильного дождя. Об этом сообщили в мэрии города. «Днем 31 июля в Сургуте прошел сильный дождь, в результате которого выпало большое количество осадков за короткий промежуток времени, что привело к подтоплению отдельных участков улично-дорожной сети города. До конца текущего дня основная часть выпавших осадков уйдет с проезжей части», — написано в telegram-канале ведомства. Там уточняется, что ливневые системы канализации города работают в штатном режиме. Они спроектированы и рассчитаны на отведение воды от того количества осадков, которое выпадало в пределах средних многолетних значений. В Сургуте 31 июля прошел сильный ливень. Горожане пожаловались, что многие дороги затопило, поэтому они вынуждены ходить почти по колено в воде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...