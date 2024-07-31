Власти Сургута рассказали, когда вода уйдет с подтопленных после дождя дорог

К утру на дорогах Сургута почти не останется воды

01 августа 2024 в 01:33 Размер текста - 17 +

Ливневые системы канализации Сургута работают в штатном режиме и смогут справиться с «потопом» после дождя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU К утру на дорогах Сургута почти не останется воды, которая подтопила улицы после сильного дождя. Об этом сообщили в мэрии города. «Днем 31 июля в Сургуте прошел сильный дождь, в результате которого выпало большое количество осадков за короткий промежуток времени, что привело к подтоплению отдельных участков улично-дорожной сети города. До конца текущего дня основная часть выпавших осадков уйдет с проезжей части», — написано в telegram-канале ведомства. Там уточняется, что ливневые системы канализации города работают в штатном режиме. Они спроектированы и рассчитаны на отведение воды от того количества осадков, которое выпадало в пределах средних многолетних значений. В Сургуте 31 июля прошел сильный ливень. Горожане пожаловались, что многие дороги затопило, поэтому они вынуждены ходить почти по колено в воде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К утру на дорогах Сургута почти не останется воды, которая подтопила улицы после сильного дождя. Об этом сообщили в мэрии города. «Днем 31 июля в Сургуте прошел сильный дождь, в результате которого выпало большое количество осадков за короткий промежуток времени, что привело к подтоплению отдельных участков улично-дорожной сети города. До конца текущего дня основная часть выпавших осадков уйдет с проезжей части», — написано в telegram-канале ведомства. Там уточняется, что ливневые системы канализации города работают в штатном режиме. Они спроектированы и рассчитаны на отведение воды от того количества осадков, которое выпадало в пределах средних многолетних значений. В Сургуте 31 июля прошел сильный ливень. Горожане пожаловались, что многие дороги затопило, поэтому они вынуждены ходить почти по колено в воде.