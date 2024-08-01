Fox News: Гершковича освободят в рамках обмена заключенными

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Оглашение приговора Эвану Гершковичу в Свердловском областном суде. Екатеринбург, гершкович эван
Гершковича могут освободить из российской тюрьмы не позже 2 августа, пишет Fox News Фото:
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В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича могут освободить не позже 2 августа это произойдет в рамках обмена заключенным между Штатами и Россией, сообщает ведущий канала Fox News Трейс Галлахер, со ссылкой на корреспондента телеканала по национальной безопасности Джеффри Гриффина.

«Гершкович вернется в США завтра в рамках обмена заключенными <…> сейчас поступает информация, что обмен точно может быть завершен», — заявил Галлахер, его слова передает телеканал. В материале отмечается, что на данный момент есть хорошие шансы того, что Гершкович вернется в Штаты.

URA.RU направило запрос во ФСИН по России. На момент публикации материала ответ не поступило.

Журналист обвиняется российской стороной в шпионаже, его вина была доказана. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов уточнил, что Гершкович был осужден не за его журналистскую деятельность.

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Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича могут освободить не позже 2 августа это произойдет в рамках обмена заключенным между Штатами и Россией, сообщает ведущий канала Fox News Трейс Галлахер, со ссылкой на корреспондента телеканала по национальной безопасности Джеффри Гриффина. «Гершкович вернется в США завтра в рамках обмена заключенными <…> сейчас поступает информация, что обмен точно может быть завершен», — заявил Галлахер, его слова передает телеканал. В материале отмечается, что на данный момент есть хорошие шансы того, что Гершкович вернется в Штаты. URA.RU направило запрос во ФСИН по России. На момент публикации материала ответ не поступило. Журналист обвиняется российской стороной в шпионаже, его вина была доказана. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов уточнил, что Гершкович был осужден не за его журналистскую деятельность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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