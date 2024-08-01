Fox News: Гершковича освободят в рамках обмена заключенными

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича могут освободить не позже 2 августа это произойдет в рамках обмена заключенным между Штатами и Россией, сообщает ведущий канала Fox News Трейс Галлахер, со ссылкой на корреспондента телеканала по национальной безопасности Джеффри Гриффина.
«Гершкович вернется в США завтра в рамках обмена заключенными <…> сейчас поступает информация, что обмен точно может быть завершен», — заявил Галлахер, его слова передает телеканал. В материале отмечается, что на данный момент есть хорошие шансы того, что Гершкович вернется в Штаты.
URA.RU направило запрос во ФСИН по России. На момент публикации материала ответ не поступило.
Журналист обвиняется российской стороной в шпионаже, его вина была доказана. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов уточнил, что Гершкович был осужден не за его журналистскую деятельность.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича могут освободить не позже 2 августа это произойдет в рамках обмена заключенным между Штатами и Россией, сообщает ведущий канала Fox News Трейс Галлахер, со ссылкой на корреспондента телеканала по национальной безопасности Джеффри Гриффина. «Гершкович вернется в США завтра в рамках обмена заключенными <…> сейчас поступает информация, что обмен точно может быть завершен», — заявил Галлахер, его слова передает телеканал. В материале отмечается, что на данный момент есть хорошие шансы того, что Гершкович вернется в Штаты. URA.RU направило запрос во ФСИН по России. На момент публикации материала ответ не поступило. Журналист обвиняется российской стороной в шпионаже, его вина была доказана. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов уточнил, что Гершкович был осужден не за его журналистскую деятельность.