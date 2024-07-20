Посол в США Антонов высказался о приговоре американцу Гершковичу

Посол в США Антонов: вина Гершковича в шпионаже доказана

20 июля 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

Вина Гершковича в шпионаже доказана, заявил Анатолий Антонов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal Обвинения США в адрес России по поводу суда над журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичом не имеют под собой оснований. Он осужден за шпионаж и его вина доказана. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Мы не в первый раз сталкиваемся с попытками правящих кругов США атаковать российское правосудие. Избирательный подход Вашингтона в том, что считать правильным, справедливым и законным, хорошо известен. Эван Гершкович осужден не за журналистику, а за шпионскую деятельность. Его вина доказана в ходе судебного процесса», — заявил Антонов. Его слова передает telegram-канал посольства РФ в США. В своем выступлении российский дипломат также обратил внимание на действия Штатов, указывая на то, что страна преследует граждан России по всему миру и заключает их под стражу по надуманным обвинениям. Антонов заявил о «шпиономании», которая, по его словам, «зашкаливает» на американской территории. Он отметил, что обвинения в адрес России о подрыве свободы слова и организации «охоты» за американцами не выдерживают критики, подразумевая, что такие заявления не соответствуют действительности. Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ. Основанием для задержания послужило подозрение в шпионаже, поскольку, по утверждению ведомства, журналист пытался получить доступ к информации, являющейся государственной тайной. Дополнительные сведения от пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ указывают на то, что Гершкович, действуя по заданию ЦРУ, занимался сбором секретной информации о деятельности Уралвагонзавода. Позже президент США Джо Байден выразил свою позицию относительно приговора, вынесенного Эвану Гершковичу. Он был приговорен Свердловским областным судом к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В официальном заявлении американский глава подчеркнул, что Штаты будут настаивать на освобождении Гершковича. Он также отметил мужество журналиста и его способность стойко переносить испытания. Также и экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае своего возвращения к власти на предстоящих выборах, он быстро добьется освобождения Гершковича. Политик выразил мнение, что причина, по которой журналист все еще находится под арестом в России, заключается в том, что президент РФ Владимир Путин якобы не уважает Байдена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвинения США в адрес России по поводу суда над журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичом не имеют под собой оснований. Он осужден за шпионаж и его вина доказана. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Мы не в первый раз сталкиваемся с попытками правящих кругов США атаковать российское правосудие. Избирательный подход Вашингтона в том, что считать правильным, справедливым и законным, хорошо известен. Эван Гершкович осужден не за журналистику, а за шпионскую деятельность. Его вина доказана в ходе судебного процесса», — заявил Антонов. Его слова передает telegram-канал посольства РФ в США. В своем выступлении российский дипломат также обратил внимание на действия Штатов, указывая на то, что страна преследует граждан России по всему миру и заключает их под стражу по надуманным обвинениям. Антонов заявил о «шпиономании», которая, по его словам, «зашкаливает» на американской территории. Он отметил, что обвинения в адрес России о подрыве свободы слова и организации «охоты» за американцами не выдерживают критики, подразумевая, что такие заявления не соответствуют действительности. Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ. Основанием для задержания послужило подозрение в шпионаже, поскольку, по утверждению ведомства, журналист пытался получить доступ к информации, являющейся государственной тайной. Дополнительные сведения от пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ указывают на то, что Гершкович, действуя по заданию ЦРУ, занимался сбором секретной информации о деятельности Уралвагонзавода. Позже президент США Джо Байден выразил свою позицию относительно приговора, вынесенного Эвану Гершковичу. Он был приговорен Свердловским областным судом к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В официальном заявлении американский глава подчеркнул, что Штаты будут настаивать на освобождении Гершковича. Он также отметил мужество журналиста и его способность стойко переносить испытания. Также и экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае своего возвращения к власти на предстоящих выборах, он быстро добьется освобождения Гершковича. Политик выразил мнение, что причина, по которой журналист все еще находится под арестом в России, заключается в том, что президент РФ Владимир Путин якобы не уважает Байдена.