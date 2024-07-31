Курганский учитель английского занялась искусством хранения. Фото, видео

01 августа 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Любовь к порядку, привитая с детства, превратила увлечение Карачаровской в профессию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Преподаватель английского языка Ася Карачаровская из Кургана обратила свой педагогический талант в новое русло, став экспертом в области организации пространства. После выхода в декрет она вывела свою любовь к порядку, привитую ей еще в детстве, на новый уровень. Превратив свое увлечение в профессию, теперь она помогает людям создавать гармонию в их домах. Корреспондент URA.RU поговорил с Асей и написал материал о данной профессии. «Организация пространства меня увлекла, потому что эта тема была мне близка. Меня с самого детства приучали к порядку. Я любила самостоятельно складывать и разбирать вещи. После обучения знания об этом систематизировались. Они выстроились в такую систему, когда я, открывая шкаф у клиента, вижу, где можно улучшить, где допущены какие-то ошибки, и как это можно скорректировать», — поделилась Карачаровская. Систематизация знаний позволяет ей индивидуально подходить к каждому клиенту, учитывая их потребности и предпочтения. Несмотря на то, что профессия еще нова для России в целом, в частности, для Кургана, она уверена в ее востребованности и полезности для тех, кто стремится к порядку и уюту в своем доме. Организация пространства как искусство Вдохновляясь методами известного японского эксперта Мари Кондо, учительница воплощает философию, что дом должен содержать только те вещи, которые приносят радость. «Мари Кондо, она японка, но проживает в Америке. Для нее это определенная философия, завязанная на японской культуре, искусства выстраивания систем хранения и подхода к каждой вещи с любовью», — пояснила эксперт. Она подчеркивает важность систематического подхода к хранению вещей и расхламления как основы для достижения порядка. Отношение к вещам в японской культуре вдохновило Асю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сложности профессии организатора «В самой системе организации сложностей нет, потому что это было мне близко изначально», — отметила организатор. При этом она уточнила, что во время обучения давались обширные домашние задания, но это не вызвало затруднений. Трудности стали возникать во время работы. «Организация — это всегда индивидуальный процесс. Мы выстраиваем систему не для себя, а для клиента. Ведь не мы в ней будем жить. Иногда мне приходится себя перебарывать, потому что клиент говорит: мне так неудобно, давайте подберем другой вариант. Тогда, я со скрипом начинаю смотреть другие варианты», — пояснила Карачаровская. Небольшие трудности, связанные с преодолением личных установок и адаптацией к индивидуальным предпочтениям клиентов, являются обычными для данной сферы деятельности. Они же со временем преодолеваются. Расхламление — еще одна трудность. По словам эксперта, людям бывает сложно расстаться с вещью, даже если она давно не используется, и клиенты четко не знают, зачем эта вещь у них хранится. Такие вещи часто захламляют пространство, занимая место для по-настоящему нужных предметов. Избавление от вещей, которые не используются, называется расхламлением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Финансовая доступность услуг Специалист подчеркивает, что организация пространства не требует больших затрат. Можно использовать имеющиеся у клиента материалы или подручные средства для создания системы хранения. Однако для достижения определенного эстетического эффекта могут потребоваться инвестиции в качественные органайзеры. «Есть категория клиентов, которые говорят „хочу как на Пинтерест“, чтобы было все ровненько, все в одном цвете. Тогда, конечно, без покупки новых контейнеров не обойтись. И надо понимать, что, чем качественнее органайзер, тем дороже он будет стоить», — объяснила Карачаровская. Услуги по организации пространства стоят в зависимости от запросов клиента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Советы для кухни Эксперт Ася Карачаровская дала несколько советов читателям URA.RU по организации кухни. В данном помещении, по ее словам, организация всегда начинается с расхламления, поэтому сначала убираются все продукты с истекшим сроком годности. К ним присоединяются продукты, которыми давно не пользовались. «Бывает, что разово купили какую-то крупу. Она семье не понравилась, не съели. Естественно, мы это тоже утилизируем», — объяснила Ася. Затем идет уборка дублирующих продуктов. Например, два пакета гречки можно объединить в один — освободится полезная площадь. Дублирующую кухонную утварь тоже лучше убрать. Некоторые хозяйки используют несколько половников. Один для компота, другой для супа, третьим варят варенье. «Если есть возможность, надо постараться найти тот предмет утвари, который сможет работать в трех направлениях и будет полностью вас устраивать», — сказала специалист. Еще один совет от организатора пространства — запасы продуктов с продолжительным сроком годности хранить отдельно, а в свободном доступе держать продукты регулярного использования. Несколько упаковок одной крупы удобнее объединить в контейнер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Организатор использует специальные средства для увеличения используемого пространства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Советы для ванной комнаты «При организации ванной, я советую, разделить, например, ваши средства, которые вы используете, косметику, на отдельные категории. Деление на категории очень удобно», — поделилась Ася. Это, по ее словам, помогает быстро ориентироваться в пространстве. Также можно делить вещи по членам семьи. Вещи с истекшим сроком годности и те, что давно не использовались, стоит убрать совсем. Отдельную зону выделить под хранение запасов: дублирующиеся шампуни, средства по уходу за волосами и так далее. Разделение вещей на категории поможет в хранении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Преподаватель английского языка Ася Карачаровская из Кургана обратила свой педагогический талант в новое русло, став экспертом в области организации пространства. После выхода в декрет она вывела свою любовь к порядку, привитую ей еще в детстве, на новый уровень. Превратив свое увлечение в профессию, теперь она помогает людям создавать гармонию в их домах. Корреспондент URA.RU поговорил с Асей и написал материал о данной профессии. «Организация пространства меня увлекла, потому что эта тема была мне близка. Меня с самого детства приучали к порядку. Я любила самостоятельно складывать и разбирать вещи. После обучения знания об этом систематизировались. Они выстроились в такую систему, когда я, открывая шкаф у клиента, вижу, где можно улучшить, где допущены какие-то ошибки, и как это можно скорректировать», — поделилась Карачаровская. Систематизация знаний позволяет ей индивидуально подходить к каждому клиенту, учитывая их потребности и предпочтения. Несмотря на то, что профессия еще нова для России в целом, в частности, для Кургана, она уверена в ее востребованности и полезности для тех, кто стремится к порядку и уюту в своем доме. Вдохновляясь методами известного японского эксперта Мари Кондо, учительница воплощает философию, что дом должен содержать только те вещи, которые приносят радость. «Мари Кондо, она японка, но проживает в Америке. Для нее это определенная философия, завязанная на японской культуре, искусства выстраивания систем хранения и подхода к каждой вещи с любовью», — пояснила эксперт. Она подчеркивает важность систематического подхода к хранению вещей и расхламления как основы для достижения порядка. «В самой системе организации сложностей нет, потому что это было мне близко изначально», — отметила организатор. При этом она уточнила, что во время обучения давались обширные домашние задания, но это не вызвало затруднений. Трудности стали возникать во время работы. «Организация — это всегда индивидуальный процесс. Мы выстраиваем систему не для себя, а для клиента. Ведь не мы в ней будем жить. Иногда мне приходится себя перебарывать, потому что клиент говорит: мне так неудобно, давайте подберем другой вариант. Тогда, я со скрипом начинаю смотреть другие варианты», — пояснила Карачаровская. Небольшие трудности, связанные с преодолением личных установок и адаптацией к индивидуальным предпочтениям клиентов, являются обычными для данной сферы деятельности. Они же со временем преодолеваются. Расхламление — еще одна трудность. По словам эксперта, людям бывает сложно расстаться с вещью, даже если она давно не используется, и клиенты четко не знают, зачем эта вещь у них хранится. Такие вещи часто захламляют пространство, занимая место для по-настоящему нужных предметов. Специалист подчеркивает, что организация пространства не требует больших затрат. Можно использовать имеющиеся у клиента материалы или подручные средства для создания системы хранения. Однако для достижения определенного эстетического эффекта могут потребоваться инвестиции в качественные органайзеры. «Есть категория клиентов, которые говорят „хочу как на Пинтерест“, чтобы было все ровненько, все в одном цвете. Тогда, конечно, без покупки новых контейнеров не обойтись. И надо понимать, что, чем качественнее органайзер, тем дороже он будет стоить», — объяснила Карачаровская. Эксперт Ася Карачаровская дала несколько советов читателям URA.RU по организации кухни. В данном помещении, по ее словам, организация всегда начинается с расхламления, поэтому сначала убираются все продукты с истекшим сроком годности. К ним присоединяются продукты, которыми давно не пользовались. «Бывает, что разово купили какую-то крупу. Она семье не понравилась, не съели. Естественно, мы это тоже утилизируем», — объяснила Ася. Затем идет уборка дублирующих продуктов. Например, два пакета гречки можно объединить в один — освободится полезная площадь. Дублирующую кухонную утварь тоже лучше убрать. Некоторые хозяйки используют несколько половников. Один для компота, другой для супа, третьим варят варенье. «Если есть возможность, надо постараться найти тот предмет утвари, который сможет работать в трех направлениях и будет полностью вас устраивать», — сказала специалист. Еще один совет от организатора пространства — запасы продуктов с продолжительным сроком годности хранить отдельно, а в свободном доступе держать продукты регулярного использования. «При организации ванной, я советую, разделить, например, ваши средства, которые вы используете, косметику, на отдельные категории. Деление на категории очень удобно», — поделилась Ася. Это, по ее словам, помогает быстро ориентироваться в пространстве. Также можно делить вещи по членам семьи. Вещи с истекшим сроком годности и те, что давно не использовались, стоит убрать совсем. Отдельную зону выделить под хранение запасов: дублирующиеся шампуни, средства по уходу за волосами и так далее.