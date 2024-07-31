31 июля 2024

Екатеринбуржцы попросили Путина остановить скандальную стройку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство жилого комплекса «Астон. История». Екатеринбург , жилой дом, забор
Жильцам дома на улице Советская, 19Б обещали построить детский комплекс Фото:

Екатеринбуржцы записали обращение к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить строительство высотки компании «Астон. История» Вячеслава Трапезникова, президента «Гильдии строителей Урала». Видеообращением с URA.RU поделились протестующие жильцы.

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители улицы Советской, просим вашей помощи, потому что у нас отобрали двор. Нам обещали построить детский спортивный двухэтажный комплекс, но на этапе строительства стали забивать сваи под многоэтажный дом», — просят жители в видео. Там же они заявляют, что от администрации Екатеринбурга получают только «отписки».

Конфликт вокруг строительства высотки по улице Советская, 19Б, разгорелся в мае 2024-го. Местных жителей возмутило, что изначально девелопер обещал и построил спорткомплекс, а впоследствии переиграл план и стал возводить дом комфорт-класса. Прокуратура обратилась в суд с иском. На время разбирательства арбитраж запретил любые работы на участке. После появления запрета с участка застройки убрали технику и приостановили возведение высотки.

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Екатеринбуржцы записали обращение к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить строительство высотки компании «Астон. История» Вячеслава Трапезникова, президента «Гильдии строителей Урала». Видеообращением с URA.RU поделились протестующие жильцы. «Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители улицы Советской, просим вашей помощи, потому что у нас отобрали двор. Нам обещали построить детский спортивный двухэтажный комплекс, но на этапе строительства стали забивать сваи под многоэтажный дом», — просят жители в видео. Там же они заявляют, что от администрации Екатеринбурга получают только «отписки». Конфликт вокруг строительства высотки по улице Советская, 19Б, разгорелся в мае 2024-го. Местных жителей возмутило, что изначально девелопер обещал и построил спорткомплекс, а впоследствии переиграл план и стал возводить дом комфорт-класса. Прокуратура обратилась в суд с иском. На время разбирательства арбитраж запретил любые работы на участке. После появления запрета с участка застройки убрали технику и приостановили возведение высотки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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