Екатеринбуржцы записали обращение к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить строительство высотки компании «Астон. История» Вячеслава Трапезникова, президента «Гильдии строителей Урала». Видеообращением с URA.RU поделились протестующие жильцы.
«Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители улицы Советской, просим вашей помощи, потому что у нас отобрали двор. Нам обещали построить детский спортивный двухэтажный комплекс, но на этапе строительства стали забивать сваи под многоэтажный дом», — просят жители в видео. Там же они заявляют, что от администрации Екатеринбурга получают только «отписки».
Конфликт вокруг строительства высотки по улице Советская, 19Б, разгорелся в мае 2024-го. Местных жителей возмутило, что изначально девелопер обещал и построил спорткомплекс, а впоследствии переиграл план и стал возводить дом комфорт-класса. Прокуратура обратилась в суд с иском. На время разбирательства арбитраж запретил любые работы на участке. После появления запрета с участка застройки убрали технику и приостановили возведение высотки.
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