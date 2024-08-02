ЕК предложила Венгрии и Словакии искать альтернативу российской нефти

02 августа 2024 в 07:27 Размер текста - 17 +

Представители стран-членов ЕС задаются вопросом, почему Венгрия и Словакия до сих пор не ищут замену нефти из РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Еврокомиссия предложила Венгрии и Словакии искать альтернативу российской нефти. Об этом сообщает комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис. «Венгрии и Словакии следует активно проводить диверсификацию, отказавшись от российского ископаемого топлива», — передает Financial Times со ссылкой на текст письма комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса. По его словам, значительное число представителей стран-членов ЕС задается вопросом, почему Венгрия и Словакия до сих пор не нашли другие варианты. Ранее Украина приостановила транзит российской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» из-за санкций. Венгрия и Словакия попросили призвать Киев к отмене этого запрета, однако Еврокомиссия отклонила просьбу. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пригрозил Еврокомиссии судом из-за решения Украины. Принять ответные меры пообещал и президент Словакии Петер Пеллегрини. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Еврокомиссия предложила Венгрии и Словакии искать альтернативу российской нефти. Об этом сообщает комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис. «Венгрии и Словакии следует активно проводить диверсификацию, отказавшись от российского ископаемого топлива», — передает Financial Times со ссылкой на текст письма комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса. По его словам, значительное число представителей стран-членов ЕС задается вопросом, почему Венгрия и Словакия до сих пор не нашли другие варианты. Ранее Украина приостановила транзит российской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» из-за санкций. Венгрия и Словакия попросили призвать Киев к отмене этого запрета, однако Еврокомиссия отклонила просьбу. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пригрозил Еврокомиссии судом из-за решения Украины. Принять ответные меры пообещал и президент Словакии Петер Пеллегрини.