ЕК предложила Венгрии и Словакии искать альтернативу российской нефти

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Нефтяная буровая. Ноябрьск, трубы, буровая, нефть, добыча нефти, нефтяная вышка
Представители стран-членов ЕС задаются вопросом, почему Венгрия и Словакия до сих пор не ищут замену нефти из РФ Фото:

Еврокомиссия предложила Венгрии и Словакии искать альтернативу российской нефти. Об этом сообщает комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис.

«Венгрии и Словакии следует активно проводить диверсификацию, отказавшись от российского ископаемого топлива», — передает Financial Times со ссылкой на текст письма комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса. По его словам, значительное число представителей стран-членов ЕС задается вопросом, почему Венгрия и Словакия до сих пор не нашли другие варианты.

Ранее Украина приостановила транзит российской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» из-за санкций. Венгрия и Словакия попросили призвать Киев к отмене этого запрета, однако Еврокомиссия отклонила просьбу. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пригрозил Еврокомиссии судом из-за решения Украины. Принять ответные меры пообещал и президент Словакии Петер Пеллегрини.

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Еврокомиссия предложила Венгрии и Словакии искать альтернативу российской нефти. Об этом сообщает комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис. «Венгрии и Словакии следует активно проводить диверсификацию, отказавшись от российского ископаемого топлива», — передает Financial Times со ссылкой на текст письма комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса. По его словам, значительное число представителей стран-членов ЕС задается вопросом, почему Венгрия и Словакия до сих пор не нашли другие варианты. Ранее Украина приостановила транзит российской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» из-за санкций. Венгрия и Словакия попросили призвать Киев к отмене этого запрета, однако Еврокомиссия отклонила просьбу. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пригрозил Еврокомиссии судом из-за решения Украины. Принять ответные меры пообещал и президент Словакии Петер Пеллегрини.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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