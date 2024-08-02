На Украине раскрыли участь полученных истребителей F-16

Россия была готова к появлению у Украины истребителей F-16. Об этом сообщил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. По его словам, ВС РФ в состоянии уничтожить переданную воздушную технику.
«Они (ВС РФ — прим. URA.RU) достаточно долго ждали прибытия F-16, отрабатывали разные варианты противодействия этим самолетам, а также их уничтожения», — заявил Кривонос, его слова передает РИА Новости. Экс-генерал призвал не ждать радикальных изменений касательно продвижения ВСУ из-за новых истребителей. «Самое главное — не разочаровывайтесь. На войне волшебников не бывает», — заключил он.
Киев получил первые истребители F-16 в конце июля, сообщала американская газета Bloomberg. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис подтвердил данные о поставке. URA.RU приводило всю информацию о поставке F-16 Украине.
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