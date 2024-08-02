На Украине раскрыли участь полученных истребителей F-16

Экс-генерал ВСУ Кривонос: Россия готова уничтожить переданные Украине F-16
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После поставок F-16 не стоит ждать успехов от ВСУ на фронте, заявил Сергей Кривонос Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия была готова к появлению у Украины истребителей F-16. Об этом сообщил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. По его словам, ВС РФ в состоянии уничтожить переданную воздушную технику.

«Они (ВС РФ — прим. URA.RU) достаточно долго ждали прибытия F-16, отрабатывали разные варианты противодействия этим самолетам, а также их уничтожения», — заявил Кривонос, его слова передает РИА Новости. Экс-генерал призвал не ждать радикальных изменений касательно продвижения ВСУ из-за новых истребителей. «Самое главное — не разочаровывайтесь. На войне волшебников не бывает», — заключил он.

Киев получил первые истребители F-16 в конце июля, сообщала американская газета Bloomberg. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис подтвердил данные о поставке. URA.RU приводило всю информацию о поставке F-16 Украине.

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Россия была готова к появлению у Украины истребителей F-16. Об этом сообщил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. По его словам, ВС РФ в состоянии уничтожить переданную воздушную технику. «Они (ВС РФ — прим. URA.RU) достаточно долго ждали прибытия F-16, отрабатывали разные варианты противодействия этим самолетам, а также их уничтожения», — заявил Кривонос, его слова передает РИА Новости. Экс-генерал призвал не ждать радикальных изменений касательно продвижения ВСУ из-за новых истребителей. «Самое главное — не разочаровывайтесь. На войне волшебников не бывает», — заключил он. Киев получил первые истребители F-16 в конце июля, сообщала американская газета Bloomberg. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис подтвердил данные о поставке. URA.RU приводило всю информацию о поставке F-16 Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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