На Украине раскрыли участь полученных истребителей F-16

Экс-генерал ВСУ Кривонос: Россия готова уничтожить переданные Украине F-16

02 августа 2024 в 08:39 Размер текста - 17 +

После поставок F-16 не стоит ждать успехов от ВСУ на фронте, заявил Сергей Кривонос Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия была готова к появлению у Украины истребителей F-16. Об этом сообщил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. По его словам, ВС РФ в состоянии уничтожить переданную воздушную технику. «Они (ВС РФ — прим. URA.RU) достаточно долго ждали прибытия F-16, отрабатывали разные варианты противодействия этим самолетам, а также их уничтожения», — заявил Кривонос, его слова передает РИА Новости. Экс-генерал призвал не ждать радикальных изменений касательно продвижения ВСУ из-за новых истребителей. «Самое главное — не разочаровывайтесь. На войне волшебников не бывает», — заключил он. Киев получил первые истребители F-16 в конце июля, сообщала американская газета Bloomberg. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис подтвердил данные о поставке. URA.RU приводило всю информацию о поставке F-16 Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия была готова к появлению у Украины истребителей F-16. Об этом сообщил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. По его словам, ВС РФ в состоянии уничтожить переданную воздушную технику. «Они (ВС РФ — прим. URA.RU) достаточно долго ждали прибытия F-16, отрабатывали разные варианты противодействия этим самолетам, а также их уничтожения», — заявил Кривонос, его слова передает РИА Новости. Экс-генерал призвал не ждать радикальных изменений касательно продвижения ВСУ из-за новых истребителей. «Самое главное — не разочаровывайтесь. На войне волшебников не бывает», — заключил он. Киев получил первые истребители F-16 в конце июля, сообщала американская газета Bloomberg. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис подтвердил данные о поставке. URA.RU приводило всю информацию о поставке F-16 Украине.