Появились фото с места столкновения поезда с грузовиком в Пермском крае

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Аудиогид по железнодорожному вокзалу. Тюмень, поездка, путешествие поездом, вагон
По факту столкновения поезда проводится проверка прокуратуры и следствия Фото:
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В Пермском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

Филиал ОАО «РЖД» опубликовал фотографии с места столкновения пассажирского поезда с грузовиком, которое произошло в Пермском крае. Фото выложены в telegram-канале Свердловской железной дороги.

«Схода подвижного состава нет. Повреждены внешние элементы локомотива и автомобиль, который зажат под электровозом. На место происшествия направлен восстановительный поезд станции Чусовская», — говорится в telegram-канале.

Столкновение поезда «Новый Уренгой — Москва» и грузовика произошло в 07:35. По предварительным данным, пострадал только водитель грузовика, среди пассажиров поезда травмированных нет. После столкновения движение по данной железнодорожной ветке было приостановлено, создан оперативный штаб.

Столкновение поезда и грузовика произошло в 07:35
Столкновение поезда и грузовика произошло в 07:35
Фото:
Поврежденный грузовик зажало под колесами локомотива
Поврежденный грузовик зажало под колесами локомотива
Фото:
Водителю грузовика оказывают медицинскую помощь
Водителю грузовика оказывают медицинскую помощь
Фото:

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Филиал ОАО «РЖД» опубликовал фотографии с места столкновения пассажирского поезда с грузовиком, которое произошло в Пермском крае. Фото выложены в telegram-канале Свердловской железной дороги. «Схода подвижного состава нет. Повреждены внешние элементы локомотива и автомобиль, который зажат под электровозом. На место происшествия направлен восстановительный поезд станции Чусовская», — говорится в telegram-канале. Столкновение поезда «Новый Уренгой — Москва» и грузовика произошло в 07:35. По предварительным данным, пострадал только водитель грузовика, среди пассажиров поезда травмированных нет. После столкновения движение по данной железнодорожной ветке было приостановлено, создан оперативный штаб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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