Появились фото с места столкновения поезда с грузовиком в Пермском крае

02 августа 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

Филиал ОАО «РЖД» опубликовал фотографии с места столкновения пассажирского поезда с грузовиком, которое произошло в Пермском крае. Фото выложены в telegram-канале Свердловской железной дороги. «Схода подвижного состава нет. Повреждены внешние элементы локомотива и автомобиль, который зажат под электровозом. На место происшествия направлен восстановительный поезд станции Чусовская», — говорится в telegram-канале. Столкновение поезда «Новый Уренгой — Москва» и грузовика произошло в 07:35. По предварительным данным, пострадал только водитель грузовика, среди пассажиров поезда травмированных нет. После столкновения движение по данной железнодорожной ветке было приостановлено, создан оперативный штаб.