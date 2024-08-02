59.RU: водитель грузовика был пьян и сбежал после ЧП с поездом в Пермском крае

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После аварии движение по железной дороге было временно остановлено Фото:
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В Пермском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

Водитель грузовика, который столкнулся в Пермском крае с пассажирским поездом, был пьян и сбежал с места аварии. Об этом со ссылкой на очевидицу ЧП сообщило 59.RU.

«Локомотив протаранил грузовик с пьяным водителем. Он на нас выскочил из леса, где была только маленькая дорога. У грузовика снесло кабину. Водитель только царапиной отделался и убежал», — приводит издание слова очевидицы происшествия. URA.RU обратилось за комментарием в министерство здравоохранения Пермского края. Публикация будет дополнена после ответа.

Столкновение поезда Новый Уренгой — Москва и грузовика произошло в 07:35. По предварительной информации, пострадал лишь водитель грузовика, среди пассажиров поезда травмированных не оказалось. После столкновения движение по данной железнодорожной ветке было приостановлено, создан оперативный штаб.

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Водитель грузовика, который столкнулся в Пермском крае с пассажирским поездом, был пьян и сбежал с места аварии. Об этом со ссылкой на очевидицу ЧП сообщило 59.RU. «Локомотив протаранил грузовик с пьяным водителем. Он на нас выскочил из леса, где была только маленькая дорога. У грузовика снесло кабину. Водитель только царапиной отделался и убежал», — приводит издание слова очевидицы происшествия. URA.RU обратилось за комментарием в министерство здравоохранения Пермского края. Публикация будет дополнена после ответа. Столкновение поезда Новый Уренгой — Москва и грузовика произошло в 07:35. По предварительной информации, пострадал лишь водитель грузовика, среди пассажиров поезда травмированных не оказалось. После столкновения движение по данной железнодорожной ветке было приостановлено, создан оперативный штаб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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