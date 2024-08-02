Бизнесмен из Екатеринбурга давал взятки завхозам школ в трех городах ЯНАО

Замдиректора школы в Губкинском брала взятки от руководителя ООО «Первый класс»

02 августа 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

В Губкинском замдиректора школы подозревается в получении взяток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале В Губкинском (ЯНАО) в получении взяток за заключение выгодных для фирмы контрактов подозревается заместитель директора школы №7. По версии следствия, деньги она брала от представителя ООО «Первый класс», зарегистрированной в Екатеринбурге, сообщили URA.RU источники в силовых структурах. Тот же бизнесмен фигурировал в деле о взятках в Салехарде и Новом Уренгое. «В Губкинском заместитель директора одной из школ подозревается в получении взяток в виде денежных средств и ценных подарков за заключение контрактов в интересах директора ООО „Первый класс“, зарегистрированной в Екатеринбурге. Схема аналогична той, которую вскрыли ранее в Салехарде и Новом Уренгое. В настоящее время расследуется уголовное дело», — сообщили собеседники URA.RU. Корреспондент направил запрос в пресс-службу окружного СУ СКР с целью подтвердить информацию. Уголовное дело действительно находится в производстве, но комментировать его пока рано, отметили в ведомстве. Согласно системе СБИС, директором фирмы ООО «Первый класс», зарегистрированной в Екатеринбурге, с 2014 года является Константин Шершнев. Он тоже является фигурантом уголовного дела и скоро предстанет перед судом в Салехарде. В Новом Уренгое ему удалось добиться прекращения уголовного преследования, «в связи с деятельным раскаянием». Фирма «Первый класс» работала со школами по всему Ямалу. Коррупционный скандал был выявлен в Салехарде в конце лета 2023 года. Под подозрение попали три завхоза школ Салехарда и предприниматель. В марте суд вынес приговор завхозу школы №2 Людмиле Римской. В Новом Уренгое от Шершнева получали взятки сотрудники детского сада «Руслан» и школы №9. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Губкинском (ЯНАО) в получении взяток за заключение выгодных для фирмы контрактов подозревается заместитель директора школы №7. По версии следствия, деньги она брала от представителя ООО «Первый класс», зарегистрированной в Екатеринбурге, сообщили URA.RU источники в силовых структурах. Тот же бизнесмен фигурировал в деле о взятках в Салехарде и Новом Уренгое. «В Губкинском заместитель директора одной из школ подозревается в получении взяток в виде денежных средств и ценных подарков за заключение контрактов в интересах директора ООО „Первый класс“, зарегистрированной в Екатеринбурге. Схема аналогична той, которую вскрыли ранее в Салехарде и Новом Уренгое. В настоящее время расследуется уголовное дело», — сообщили собеседники URA.RU. Корреспондент направил запрос в пресс-службу окружного СУ СКР с целью подтвердить информацию. Уголовное дело действительно находится в производстве, но комментировать его пока рано, отметили в ведомстве. Согласно системе СБИС, директором фирмы ООО «Первый класс», зарегистрированной в Екатеринбурге, с 2014 года является Константин Шершнев. Он тоже является фигурантом уголовного дела и скоро предстанет перед судом в Салехарде. В Новом Уренгое ему удалось добиться прекращения уголовного преследования, «в связи с деятельным раскаянием». Фирма «Первый класс» работала со школами по всему Ямалу. Коррупционный скандал был выявлен в Салехарде в конце лета 2023 года. Под подозрение попали три завхоза школ Салехарда и предприниматель. В марте суд вынес приговор завхозу школы №2 Людмиле Римской. В Новом Уренгое от Шершнева получали взятки сотрудники детского сада «Руслан» и школы №9.