Самый медийный пермский штурмовик будет работать в образовании

Бывший депутат заксобрания, участвовавший в СВО штурмовик Александр Григоренко будет назначен директором школы №87. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона.
«Решение уже принято. Григоренко возглавит школу №87 в Кировском районе. Сейчас готовят документы», — отметил инсайдер. Приказа о назначении пока нет. Он будет после 20 августа.
В пресс-службе мэрии на момент публикации не ответили на запрос URA.RU. Телефонный номер Александра Григоренко был временно недоступен.
Источник говорит, что Григоренко сам изъявил желание поработать в системе образования. Краевые и городские власти поддержали его в этом. Контракт с действующим руководителем школы №87 заканчивается и продлен не будет.
Александр Григоренко был депутатом заксобрания по спискам ЛДПР с 2016 по 2021 годы. С первых дней начала спецоперации он отправился на фронт добровольцем. В прошлом году он получил серьезное ранение, долго лечился в госпитале и вернулся в Пермь. В День России губернатор Дмитрий Махонин вручил штурмовику две госнаграды. Также у Григоренко есть благодарность от президента Владимира Путина.
Обновлено в 16:03: Александр Григоренко отметил, что у него — высшее педагогическое образование, и он родился в семье учителей. «Поэтому не исключаю, что буду работать в системе образования. О конкретном месте работы и сроках ее начала, пока говорить рано», — отметил штурмовик.
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Бывший депутат заксобрания, участвовавший в СВО штурмовик Александр Григоренко будет назначен директором школы №87. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона. «Решение уже принято. Григоренко возглавит школу №87 в Кировском районе. Сейчас готовят документы», — отметил инсайдер. Приказа о назначении пока нет. Он будет после 20 августа. В пресс-службе мэрии на момент публикации не ответили на запрос URA.RU. Телефонный номер Александра Григоренко был временно недоступен. Источник говорит, что Григоренко сам изъявил желание поработать в системе образования. Краевые и городские власти поддержали его в этом. Контракт с действующим руководителем школы №87 заканчивается и продлен не будет. Александр Григоренко был депутатом заксобрания по спискам ЛДПР с 2016 по 2021 годы. С первых дней начала спецоперации он отправился на фронт добровольцем. В прошлом году он получил серьезное ранение, долго лечился в госпитале и вернулся в Пермь. В День России губернатор Дмитрий Махонин вручил штурмовику две госнаграды. Также у Григоренко есть благодарность от президента Владимира Путина. Обновлено в 16:03: Александр Григоренко отметил, что у него — высшее педагогическое образование, и он родился в семье учителей. «Поэтому не исключаю, что буду работать в системе образования. О конкретном месте работы и сроках ее начала, пока говорить рано», — отметил штурмовик.