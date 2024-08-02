«Ком в горле»: скорая помощь случайно была рядом, когда в тагильской пятиэтажке грянул взрыв

Скорая помощь случайно была рядом, когда в тагильской пятиэтажке грянул взрыв
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© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, нижний тагил, обрушение, последствия, разбор завалов, ликвидация последствий, сибирская 81
Скорая проезжала мимо злополучного дома и быстро среагировала на взрыв Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Сотрудники тагильской скорой помощи ехали на вызов по диарее, когда случился взрыв и обрушение в жилом доме. Медики молниеносно оценили ситуацию, развернулись и бросились спасать раненых. Подробности тех событий URA.RU рассказал Михаил Борисов, член поискового отряда «Скорпион» Нижнего Тагила.

«В момент взрыва была бригада скорой помощи Дзержинского района. Они ехали на вызов в соседний дом, не помню с каким диагнозом. Примерно вызов был — диарея, но врачи поехали на место взрыва. Когда они поворачивали, то услышали хлопок, и сразу приняли меры по эвакуации детей. Параллельно сообщили станции помощи скорой, чтобы все бригады стягивались сюда», — рассказал Борисов.

Он отметил, что уже с первых минут взрыва на месте ЧП работало очень много специалистов — медиков, спасателей, силовиков. «К тому же там дети гуляли с торца дома и их зацепило взрывной волной и осколками. Сотрудники скорой помощи работали всю ночь. Среди них была фельдшер, которая сама живет в доме, где произошло обрушение», — добавил Борисов.

Он признался, что волонтеры тяжело пережили трагические события. По словам Борисова, когда вытаскивали девочек — погибшую Аню и раненую Полину — у добровольцев стоял комок в горле от страшной картины.

Взрыв в пятиэтажке на улице Сибирская произошел днем 1 августа. На данный момент известно о пяти погибших и 15 пострадавших. На месте ЧП продолжаются спасательные работы, потому что под завалами остается несколько человек, в том числе дети. Все самое важное с места событий — в трансляции URA.RU.

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Сотрудники тагильской скорой помощи ехали на вызов по диарее, когда случился взрыв и обрушение в жилом доме. Медики молниеносно оценили ситуацию, развернулись и бросились спасать раненых. Подробности тех событий URA.RU рассказал Михаил Борисов, член поискового отряда «Скорпион» Нижнего Тагила. «В момент взрыва была бригада скорой помощи Дзержинского района. Они ехали на вызов в соседний дом, не помню с каким диагнозом. Примерно вызов был — диарея, но врачи поехали на место взрыва. Когда они поворачивали, то услышали хлопок, и сразу приняли меры по эвакуации детей. Параллельно сообщили станции помощи скорой, чтобы все бригады стягивались сюда», — рассказал Борисов. Он отметил, что уже с первых минут взрыва на месте ЧП работало очень много специалистов — медиков, спасателей, силовиков. «К тому же там дети гуляли с торца дома и их зацепило взрывной волной и осколками. Сотрудники скорой помощи работали всю ночь. Среди них была фельдшер, которая сама живет в доме, где произошло обрушение», — добавил Борисов. Он признался, что волонтеры тяжело пережили трагические события. По словам Борисова, когда вытаскивали девочек — погибшую Аню и раненую Полину — у добровольцев стоял комок в горле от страшной картины. Взрыв в пятиэтажке на улице Сибирская произошел днем 1 августа. На данный момент известно о пяти погибших и 15 пострадавших. На месте ЧП продолжаются спасательные работы, потому что под завалами остается несколько человек, в том числе дети. Все самое важное с места событий — в трансляции URA.RU.
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