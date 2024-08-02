Тюменка Александра Маслакова покинула проект «Последний герой»

02 августа 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Съемки шоу проходят на Алтае Фото: Размик Закарян © URA.RU Участница проекта «Последний герой. Русский сезон» Александра Маслакова (жила и работала в Тюмени телеведущей) выбыла из шоу. Об этом сообщили в одном из эпизодов программы. «У Саши, Павла и Ивана по одному голосу. Четвертый голос против Саши и еще один решающий голос — против Саши. Большинство голосов против Александры Маслаковой. Твой путь в проекте „Последний герой“ подошел к концу, твой огонь гаснет», — сказала ведущая Ксения Бородина во время эфира. Прощаясь со своей командой Александра поблагодарила каждого соплеменника за совместное участие в проекте. Александра Маслакова родилась в ХМАО, переехала в Тюмень, где работала на местных телеканалах. Сейчас Александра живет в Москве и работает на радиостанции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участница проекта «Последний герой. Русский сезон» Александра Маслакова (жила и работала в Тюмени телеведущей) выбыла из шоу. Об этом сообщили в одном из эпизодов программы. «У Саши, Павла и Ивана по одному голосу. Четвертый голос против Саши и еще один решающий голос — против Саши. Большинство голосов против Александры Маслаковой. Твой путь в проекте „Последний герой“ подошел к концу, твой огонь гаснет», — сказала ведущая Ксения Бородина во время эфира. Прощаясь со своей командой Александра поблагодарила каждого соплеменника за совместное участие в проекте. Александра Маслакова родилась в ХМАО, переехала в Тюмень, где работала на местных телеканалах. Сейчас Александра живет в Москве и работает на радиостанции.