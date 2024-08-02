Тюменка Александра Маслакова покинула проект «Последний герой»

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Парк-отель "Сказка Алтая" и Камышлинский водопад. Республика Алтай
Съемки шоу проходят на Алтае Фото:

Участница проекта «Последний герой. Русский сезон» Александра Маслакова (жила и работала в Тюмени телеведущей) выбыла из шоу. Об этом сообщили в одном из эпизодов программы.

«У Саши, Павла и Ивана по одному голосу. Четвертый голос против Саши и еще один решающий голос — против Саши. Большинство голосов против Александры Маслаковой. Твой путь в проекте „Последний герой“ подошел к концу, твой огонь гаснет», — сказала ведущая Ксения Бородина во время эфира. Прощаясь со своей командой Александра поблагодарила каждого соплеменника за совместное участие в проекте.

Александра Маслакова родилась в ХМАО, переехала в Тюмень, где работала на местных телеканалах. Сейчас Александра живет в Москве и работает на радиостанции.

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Участница проекта «Последний герой. Русский сезон» Александра Маслакова (жила и работала в Тюмени телеведущей) выбыла из шоу. Об этом сообщили в одном из эпизодов программы. «У Саши, Павла и Ивана по одному голосу. Четвертый голос против Саши и еще один решающий голос — против Саши. Большинство голосов против Александры Маслаковой. Твой путь в проекте „Последний герой“ подошел к концу, твой огонь гаснет», — сказала ведущая Ксения Бородина во время эфира. Прощаясь со своей командой Александра поблагодарила каждого соплеменника за совместное участие в проекте. Александра Маслакова родилась в ХМАО, переехала в Тюмень, где работала на местных телеканалах. Сейчас Александра живет в Москве и работает на радиостанции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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