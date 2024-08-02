Чиновники ЯНАО выделят миллионы рублей, чтобы снести гаражи

В Салехарде планируют снести более ста гаражей и сараек

02 августа 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

Демонтаж металлических конструкций должен закончиться к концу октября Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Салехарда планируют снести бесхозные гаражи и сараи — на эти нужды они выделят порядка 10 миллионов рублей. Сведения о плановом демонтаже зданий выставили на сайте госзакупок. «Объект закупки: снос (демонтаж) зданий (сооружений), объектов движимого имущества, в том числе ветхих, аварийных объектов. Которые расположены на земельных участках в границах территорий городских округов», — сообщается в тендере администрации Салехарда на сайте единой информационной системы закупок. Всего в заявке перечислено более ста сооружений, который подлежат сносу. По условиям сделки подрядчик должен будет вскрыть постройки, перевести вещи на склад заказчика и убрать строительный мусор — все работы должны быть завершены до конца октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Салехарда планируют снести бесхозные гаражи и сараи — на эти нужды они выделят порядка 10 миллионов рублей. Сведения о плановом демонтаже зданий выставили на сайте госзакупок. «Объект закупки: снос (демонтаж) зданий (сооружений), объектов движимого имущества, в том числе ветхих, аварийных объектов. Которые расположены на земельных участках в границах территорий городских округов», — сообщается в тендере администрации Салехарда на сайте единой информационной системы закупок. Всего в заявке перечислено более ста сооружений, который подлежат сносу. По условиям сделки подрядчик должен будет вскрыть постройки, перевести вещи на склад заказчика и убрать строительный мусор — все работы должны быть завершены до конца октября.