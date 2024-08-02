Чиновники ЯНАО выделят миллионы рублей, чтобы снести гаражи

Власти Салехарда планируют снести бесхозные гаражи и сараи — на эти нужды они выделят порядка 10 миллионов рублей. Сведения о плановом демонтаже зданий выставили на сайте госзакупок.
«Объект закупки: снос (демонтаж) зданий (сооружений), объектов движимого имущества, в том числе ветхих, аварийных объектов. Которые расположены на земельных участках в границах территорий городских округов», — сообщается в тендере администрации Салехарда на сайте единой информационной системы закупок.
Всего в заявке перечислено более ста сооружений, который подлежат сносу. По условиям сделки подрядчик должен будет вскрыть постройки, перевести вещи на склад заказчика и убрать строительный мусор — все работы должны быть завершены до конца октября.
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Власти Салехарда планируют снести бесхозные гаражи и сараи — на эти нужды они выделят порядка 10 миллионов рублей. Сведения о плановом демонтаже зданий выставили на сайте госзакупок. «Объект закупки: снос (демонтаж) зданий (сооружений), объектов движимого имущества, в том числе ветхих, аварийных объектов. Которые расположены на земельных участках в границах территорий городских округов», — сообщается в тендере администрации Салехарда на сайте единой информационной системы закупок. Всего в заявке перечислено более ста сооружений, который подлежат сносу. По условиям сделки подрядчик должен будет вскрыть постройки, перевести вещи на склад заказчика и убрать строительный мусор — все работы должны быть завершены до конца октября.