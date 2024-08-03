Возвращенный в страну россиянин рассказал, как его чуть не убили в тюрьме США

Возвращенный в РФ Роман Селезнев заявил, что его чуть не убили в тюрьме США
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Селезнев уточняет, что условия в камере были плохие и нужно было отмечаться каждые два часа Фото:
новость из сюжета
Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными

Возвращенный в страну россиянин Роман Селезнев рассказал, как его чуть не убили в тюрьме США. Об этом он сообщил в эфире «Первого канала».

«Привезли, обращались очень плохо. Изначально посадили в карцер. <…> Пару случаев было, когда меня чуть не убили», — сказал Селезнев в эфире.

По словам Селезнева, условия в камере были плохие и нужно было отмечаться каждые два часа. Он подчеркнул, что до сих пор не может поверить своему возвращению на родину.

Ранее сообщалось, что возвращенный в страну Селезнев нуждается в медицинской помощи из-за проблем со здоровьем. Его адвокат Литвак говорит о сильном ухудшении здоровья. В Россию вернулись восемь россиян в рамках обмена заключенными со странами Запада. По информации ФСБ, в этом числе Владислав Клюшин, содержавшийся в США, а также Вадим Соколов (Красиков), которые отбывал пожизненный срок в Германии. Домой вернулись и другие граждане: Павел Рубцов, Артем и Анна Дульцевы, Вадим Конощенок, Михаил Микушин и Роман Селезнев.

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Возвращенный в страну россиянин Роман Селезнев рассказал, как его чуть не убили в тюрьме США. Об этом он сообщил в эфире «Первого канала». «Привезли, обращались очень плохо. Изначально посадили в карцер. <…> Пару случаев было, когда меня чуть не убили», — сказал Селезнев в эфире. По словам Селезнева, условия в камере были плохие и нужно было отмечаться каждые два часа. Он подчеркнул, что до сих пор не может поверить своему возвращению на родину. Ранее сообщалось, что возвращенный в страну Селезнев нуждается в медицинской помощи из-за проблем со здоровьем. Его адвокат Литвак говорит о сильном ухудшении здоровья. В Россию вернулись восемь россиян в рамках обмена заключенными со странами Запада. По информации ФСБ, в этом числе Владислав Клюшин, содержавшийся в США, а также Вадим Соколов (Красиков), которые отбывал пожизненный срок в Германии. Домой вернулись и другие граждане: Павел Рубцов, Артем и Анна Дульцевы, Вадим Конощенок, Михаил Микушин и Роман Селезнев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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