В СИЗО Биробиджана умер бывший музыкант курганской филармонии

В следственном изоляторе Биробиджана скончался бывший музыкант Курганской областной филармонии Павел Кушнир. Об этом в соцсети написала его знакомая Ольга Шкрыгунова.
«Пашка. Пашка Кушнир умер», — говорится в сообщении Шкрыгуновой, которое опубликовал портал «45.RU» со ссылкой на соцсети.
Согласно открытым данным, Кушнир родился в Тамбове, затем окончил Московскую консерваторию имени Чайковского. Он работал солистом в Курской областной филармонии на протяжении семи лет, затем три года провел в Курганской филармонии. С 2023 года был солистом Биробиджанской областной филармонии.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу управления МВД России по Еврейской автономной области по теме публикации. Ответ ожидается.
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