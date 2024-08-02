В СИЗО Биробиджана умер бывший музыкант курганской филармонии

03 августа 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

Бывший курганский музыкант умер в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В следственном изоляторе Биробиджана скончался бывший музыкант Курганской областной филармонии Павел Кушнир. Об этом в соцсети написала его знакомая Ольга Шкрыгунова. «Пашка. Пашка Кушнир умер», — говорится в сообщении Шкрыгуновой, которое опубликовал портал «45.RU» со ссылкой на соцсети. Согласно открытым данным, Кушнир родился в Тамбове, затем окончил Московскую консерваторию имени Чайковского. Он работал солистом в Курской областной филармонии на протяжении семи лет, затем три года провел в Курганской филармонии. С 2023 года был солистом Биробиджанской областной филармонии. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу управления МВД России по Еврейской автономной области по теме публикации. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В следственном изоляторе Биробиджана скончался бывший музыкант Курганской областной филармонии Павел Кушнир. Об этом в соцсети написала его знакомая Ольга Шкрыгунова. «Пашка. Пашка Кушнир умер», — говорится в сообщении Шкрыгуновой, которое опубликовал портал «45.RU» со ссылкой на соцсети. Согласно открытым данным, Кушнир родился в Тамбове, затем окончил Московскую консерваторию имени Чайковского. Он работал солистом в Курской областной филармонии на протяжении семи лет, затем три года провел в Курганской филармонии. С 2023 года был солистом Биробиджанской областной филармонии. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу управления МВД России по Еврейской автономной области по теме публикации. Ответ ожидается.