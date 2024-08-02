02 августа 2024

В СИЗО Биробиджана умер бывший музыкант курганской филармонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший курганский музыкант умер в СИЗО Фото:

В следственном изоляторе Биробиджана скончался бывший музыкант Курганской областной филармонии Павел Кушнир. Об этом в соцсети написала его знакомая Ольга Шкрыгунова.

«Пашка. Пашка Кушнир умер», — говорится в сообщении Шкрыгуновой, которое опубликовал портал «45.RU» со ссылкой на соцсети.

Согласно открытым данным, Кушнир родился в Тамбове, затем окончил Московскую консерваторию имени Чайковского. Он работал солистом в Курской областной филармонии на протяжении семи лет, затем три года провел в Курганской филармонии. С 2023 года был солистом Биробиджанской областной филармонии.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу управления МВД России по Еврейской автономной области по теме публикации. Ответ ожидается.

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В следственном изоляторе Биробиджана скончался бывший музыкант Курганской областной филармонии Павел Кушнир. Об этом в соцсети написала его знакомая Ольга Шкрыгунова. «Пашка. Пашка Кушнир умер», — говорится в сообщении Шкрыгуновой, которое опубликовал портал «45.RU» со ссылкой на соцсети. Согласно открытым данным, Кушнир родился в Тамбове, затем окончил Московскую консерваторию имени Чайковского. Он работал солистом в Курской областной филармонии на протяжении семи лет, затем три года провел в Курганской филармонии. С 2023 года был солистом Биробиджанской областной филармонии. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу управления МВД России по Еврейской автономной области по теме публикации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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