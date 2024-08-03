03 августа 2024

Доцент экономических наук раскрыла размер средней пенсии в России

Доцент Подольская: средняя пенсия в РФ на 1 апреля составляла 20 941 рубль
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему "Экономика". Пермь, купюра, экономика, тысяча, сбербанк, банкноты, деньги, наличные, рубли, сбер, однотысячная купюра
У работающих пенсионеров пенсия равна 17 484,71 рубля Фото:

Средняя пенсия в России на 1 апреля 2024 года составила 20 941 рубль, при этом у работающих пенсионеров она меньше, чем у неработающих. Об этом сообщила заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС, доцент Татьяна Подольская.

Новость по теме
Пересчет пенсий и пособия на детей: какие законы вступят в силу в августе

«Средний размер пенсии на 1 апреля 2024 года по данным Росстата составил 20 941 рубль. При этом у работающих пенсионеров пенсия равна 17 484,71 рубля, у неработающих — 21 751,48 рубля», — сказала Подольская в беседе РИА Новости.

Подольская также отметила, что большинство пенсионеров получают пенсию по старости, и выплаты неработающим выше, за исключением пенсий по выслуге лет. Размер средних пенсий варьируется в зависимости от региона, с наибольшими выплатами в Чукотском автономном округе и наименьшими в Республике Дагестан, добавила доцент.

Правительство России поддержало поправки в законодательство, предусматривающие увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии. С 2025 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии увеличится и составит 22,5 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средняя пенсия в России на 1 апреля 2024 года составила 20 941 рубль, при этом у работающих пенсионеров она меньше, чем у неработающих. Об этом сообщила заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС, доцент Татьяна Подольская. «Средний размер пенсии на 1 апреля 2024 года по данным Росстата составил 20 941 рубль. При этом у работающих пенсионеров пенсия равна 17 484,71 рубля, у неработающих — 21 751,48 рубля», — сказала Подольская в беседе РИА Новости. Подольская также отметила, что большинство пенсионеров получают пенсию по старости, и выплаты неработающим выше, за исключением пенсий по выслуге лет. Размер средних пенсий варьируется в зависимости от региона, с наибольшими выплатами в Чукотском автономном округе и наименьшими в Республике Дагестан, добавила доцент. Правительство России поддержало поправки в законодательство, предусматривающие увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии. С 2025 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии увеличится и составит 22,5 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...