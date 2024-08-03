Доцент экономических наук раскрыла размер средней пенсии в России

Доцент Подольская: средняя пенсия в РФ на 1 апреля составляла 20 941 рубль

04 августа 2024 в 05:23 Размер текста - 17 +

У работающих пенсионеров пенсия равна 17 484,71 рубля Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Средняя пенсия в России на 1 апреля 2024 года составила 20 941 рубль, при этом у работающих пенсионеров она меньше, чем у неработающих. Об этом сообщила заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС, доцент Татьяна Подольская. Новость по теме Пересчет пенсий и пособия на детей: какие законы вступят в силу в августе «Средний размер пенсии на 1 апреля 2024 года по данным Росстата составил 20 941 рубль. При этом у работающих пенсионеров пенсия равна 17 484,71 рубля, у неработающих — 21 751,48 рубля», — сказала Подольская в беседе РИА Новости. Подольская также отметила, что большинство пенсионеров получают пенсию по старости, и выплаты неработающим выше, за исключением пенсий по выслуге лет. Размер средних пенсий варьируется в зависимости от региона, с наибольшими выплатами в Чукотском автономном округе и наименьшими в Республике Дагестан, добавила доцент. Правительство России поддержало поправки в законодательство, предусматривающие увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии. С 2025 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии увеличится и составит 22,5 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средняя пенсия в России на 1 апреля 2024 года составила 20 941 рубль, при этом у работающих пенсионеров она меньше, чем у неработающих. Об этом сообщила заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС, доцент Татьяна Подольская. «Средний размер пенсии на 1 апреля 2024 года по данным Росстата составил 20 941 рубль. При этом у работающих пенсионеров пенсия равна 17 484,71 рубля, у неработающих — 21 751,48 рубля», — сказала Подольская в беседе РИА Новости. Подольская также отметила, что большинство пенсионеров получают пенсию по старости, и выплаты неработающим выше, за исключением пенсий по выслуге лет. Размер средних пенсий варьируется в зависимости от региона, с наибольшими выплатами в Чукотском автономном округе и наименьшими в Республике Дагестан, добавила доцент. Правительство России поддержало поправки в законодательство, предусматривающие увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии. С 2025 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии увеличится и составит 22,5 года.