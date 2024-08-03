03 августа 2024
02 августа 2024

Мэрия района ЯНАО ищет замначальника правового управления

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург, чиновник, костюм, должность, функционер, дресс код, деловой стиль одежды
Замначальнику правового управления Шурышкарского района готовы платить 114-120,7 тысяч рублей Фото:

Мэрии Шурышкарского района требуется замначальника правового управления. Сотруднику будут готовы платить от 114 до 120,7 тысяч рублей. Вакансия появились на портале «Работа России».

«Заместитель начальника правового управления администрации Шурышкарского района. Зарплата: 114 000 — 120 700 рублей. Рабочее время: c 08:30 по 18:00. Требования к кандидату: высшее профессиональное образование по специальности „Юриспруденция“, либо по аналогичной специальности», написано в карточке.

Среди обязанностей указаны: организация нормативно-правовой работы, подготовки и передачи необходимых материалов в суды, обеспечение соблюдения законодательства, защита правовых интересов, представление интересов в суде, участие в обеспечении охраны труда, в антикоррупционной работе, оказание методической и организационной помощи. Также в мэрии открыты вакансии секретаря руководителя, начальника нормативно-правового отдела и бухгалтера.

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Мэрии Шурышкарского района требуется замначальника правового управления. Сотруднику будут готовы платить от 114 до 120,7 тысяч рублей. Вакансия появились на портале «Работа России». «Заместитель начальника правового управления администрации Шурышкарского района. Зарплата: 114 000 — 120 700 рублей. Рабочее время: c 08:30 по 18:00. Требования к кандидату: высшее профессиональное образование по специальности „Юриспруденция“, либо по аналогичной специальности», написано в карточке. Среди обязанностей указаны: организация нормативно-правовой работы, подготовки и передачи необходимых материалов в суды, обеспечение соблюдения законодательства, защита правовых интересов, представление интересов в суде, участие в обеспечении охраны труда, в антикоррупционной работе, оказание методической и организационной помощи. Также в мэрии открыты вакансии секретаря руководителя, начальника нормативно-правового отдела и бухгалтера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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