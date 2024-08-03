Мэрия района ЯНАО ищет замначальника правового управления

04 августа 2024 в 07:30 Размер текста - 17 +

Замначальнику правового управления Шурышкарского района готовы платить 114-120,7 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэрии Шурышкарского района требуется замначальника правового управления. Сотруднику будут готовы платить от 114 до 120,7 тысяч рублей. Вакансия появились на портале «Работа России». «Заместитель начальника правового управления администрации Шурышкарского района. Зарплата: 114 000 — 120 700 рублей. Рабочее время: c 08:30 по 18:00. Требования к кандидату: высшее профессиональное образование по специальности „Юриспруденция“, либо по аналогичной специальности», написано в карточке. Среди обязанностей указаны: организация нормативно-правовой работы, подготовки и передачи необходимых материалов в суды, обеспечение соблюдения законодательства, защита правовых интересов, представление интересов в суде, участие в обеспечении охраны труда, в антикоррупционной работе, оказание методической и организационной помощи. Также в мэрии открыты вакансии секретаря руководителя, начальника нормативно-правового отдела и бухгалтера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрии Шурышкарского района требуется замначальника правового управления. Сотруднику будут готовы платить от 114 до 120,7 тысяч рублей. Вакансия появились на портале «Работа России». «Заместитель начальника правового управления администрации Шурышкарского района. Зарплата: 114 000 — 120 700 рублей. Рабочее время: c 08:30 по 18:00. Требования к кандидату: высшее профессиональное образование по специальности „Юриспруденция“, либо по аналогичной специальности», написано в карточке. Среди обязанностей указаны: организация нормативно-правовой работы, подготовки и передачи необходимых материалов в суды, обеспечение соблюдения законодательства, защита правовых интересов, представление интересов в суде, участие в обеспечении охраны труда, в антикоррупционной работе, оказание методической и организационной помощи. Также в мэрии открыты вакансии секретаря руководителя, начальника нормативно-правового отдела и бухгалтера.