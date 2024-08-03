Личность погибшего устанавливается
В селе Вагай Тюменской области рано утром 4 августа загорелся частный дом. На месте пожара сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины.
«Сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Вагай по улице Ленина поступило в четыре часа утра 4 августа 2024 года. К сожалению, в ходе тушения пожара был обнаружен погибший мужчина», — сообщается в telegram-канале регионального Управления МЧС.
В настоящее время устанавливается личность погибшего и причины возгорания. Площадь пожара составила 56 квадратных метров.
В настоящее время устанавливается личность погибшего на пожаре мужчины
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