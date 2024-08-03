03 августа 2024
02 августа 2024

В тюменском селе на пожаре погиб человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Личность погибшего устанавливается
Личность погибшего устанавливается Фото:

В селе Вагай Тюменской области рано утром 4 августа загорелся частный дом. На месте пожара сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины.

«Сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Вагай по улице Ленина поступило в четыре часа утра 4 августа 2024 года. К сожалению, в ходе тушения пожара был обнаружен погибший мужчина», — сообщается в telegram-канале регионального Управления МЧС.

В настоящее время устанавливается личность погибшего и причины возгорания. Площадь пожара составила 56 квадратных метров. 

В настоящее время устанавливается личность погибшего на пожаре мужчины
В настоящее время устанавливается личность погибшего на пожаре мужчины
Фото:

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В селе Вагай Тюменской области рано утром 4 августа загорелся частный дом. На месте пожара сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины. «Сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Вагай по улице Ленина поступило в четыре часа утра 4 августа 2024 года. К сожалению, в ходе тушения пожара был обнаружен погибший мужчина», — сообщается в telegram-канале регионального Управления МЧС. В настоящее время устанавливается личность погибшего и причины возгорания. Площадь пожара составила 56 квадратных метров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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