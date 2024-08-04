Екатеринбурженка выжила после удара молнии

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Молния над городом. Курган, молния, гроза
Инцидент произошел на озере Тургояк (архивное фото) Фото:

Жительница Екатеринбурга Анастасия пережила удар молнии во время отдыха на озере Тургояк в Челябинской области. По словам врачей, выжить после такого практически невозможно. Этой историей поделился супруг пострадавшей.

«Врачи в шоке, один даже сказал: «За 30 лет я живых после такого не видел», — сказал муж пострадавшей, передает E1.ru. Недавно Анастасия вышла из комы и начала приходить в себя. Отмечается, что на полное восстановление уйдет два—три месяца.

По словам мужа пострадавшей, в день происшествия он находился на работе в Екатеринбурге, а его жена отдыхала с подругами в Миассе. После обеда связь с ней оборвалась, и вскоре он получил известие о ее госпитализации. Разряд молнии попал в плечо Анастасии и вышел через ногу, оставив ожоги.

28 июля в Одинцовском районе Московской области в парке «Патриот» молния ударила четверых человек. Один из них умер.

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Жительница Екатеринбурга Анастасия пережила удар молнии во время отдыха на озере Тургояк в Челябинской области. По словам врачей, выжить после такого практически невозможно. Этой историей поделился супруг пострадавшей. «Врачи в шоке, один даже сказал: «За 30 лет я живых после такого не видел», — сказал муж пострадавшей, передает E1.ru. Недавно Анастасия вышла из комы и начала приходить в себя. Отмечается, что на полное восстановление уйдет два—три месяца. По словам мужа пострадавшей, в день происшествия он находился на работе в Екатеринбурге, а его жена отдыхала с подругами в Миассе. После обеда связь с ней оборвалась, и вскоре он получил известие о ее госпитализации. Разряд молнии попал в плечо Анастасии и вышел через ногу, оставив ожоги. 28 июля в Одинцовском районе Московской области в парке «Патриот» молния ударила четверых человек. Один из них умер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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