Wildberries официально объединился с Russ. Скрин

05 августа 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

Wildberries и Russ объединились, оператору были переданы документы о реализации товаров Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ Онлайн-маркетплейс Wildberries объединился с рекламным оператором Russ Outdoor. Об этом свидетельствуют переданные оператору договоры о реализации товаров и изменившиеся реквизиты. Также эту информацию подтвердила компания по разработке ПО на платформе 1С и официальный технологический партнер Wildberries, Яндекс Маркет и МегаМаркет AVOSHOP. Новость по теме «Рейдерский захват» или развод в семье: что происходит с Wildberries «Сегодня с 00 часов 00 минут права и обязанности, в том числе возникшие ранее, но не исполненные на сегодня, по договорам о реализации товаров на сайте Wildberries переданы в полном объеме ООО „РВБ“, ИНН 9714053621. Таким образом, переход на новое юридическое лицо состоялся», — говорится на сайте разработчика. Ранее Владислав Бакальчук, муж основательницы крупнейшего российского онлайн-ретейлера Татьяны Бакальчук и его соучредитель, обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой о помощи в связи с угрозой «рейдерского захвата» компании из-за якобы махинаций со стороны Russ Outdoor. В ответ Кадыров пообещал оказать ему поддержку. Однако Татьяна опровергла утверждения мужа и объявила о намерении развестись с ним, о чем позже подтвердила информацию. Фото: сайт ООО «РВБ» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Онлайн-маркетплейс Wildberries объединился с рекламным оператором Russ Outdoor. Об этом свидетельствуют переданные оператору договоры о реализации товаров и изменившиеся реквизиты. Также эту информацию подтвердила компания по разработке ПО на платформе 1С и официальный технологический партнер Wildberries, Яндекс Маркет и МегаМаркет AVOSHOP. «Сегодня с 00 часов 00 минут права и обязанности, в том числе возникшие ранее, но не исполненные на сегодня, по договорам о реализации товаров на сайте Wildberries переданы в полном объеме ООО „РВБ“, ИНН 9714053621. Таким образом, переход на новое юридическое лицо состоялся», — говорится на сайте разработчика. Ранее Владислав Бакальчук, муж основательницы крупнейшего российского онлайн-ретейлера Татьяны Бакальчук и его соучредитель, обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой о помощи в связи с угрозой «рейдерского захвата» компании из-за якобы махинаций со стороны Russ Outdoor. В ответ Кадыров пообещал оказать ему поддержку. Однако Татьяна опровергла утверждения мужа и объявила о намерении развестись с ним, о чем позже подтвердила информацию.