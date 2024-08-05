Wildberries официально объединился с Russ. Скрин

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Сетевая торговля. Екатеринбург, телефон, смартфон, интернет-магазин, wildberries, вайлдберриз
Wildberries и Russ объединились, оператору были переданы документы о реализации товаров Фото:
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Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ

Онлайн-маркетплейс Wildberries объединился с рекламным оператором Russ Outdoor. Об этом свидетельствуют переданные оператору договоры о реализации товаров и изменившиеся реквизиты. Также эту информацию подтвердила компания по разработке ПО на платформе 1С и официальный технологический партнер Wildberries, Яндекс Маркет и МегаМаркет AVOSHOP.

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«Рейдерский захват» или развод в семье: что происходит с Wildberries

«Сегодня с 00 часов 00 минут права и обязанности, в том числе возникшие ранее, но не исполненные на сегодня, по договорам о реализации товаров на сайте Wildberries переданы в полном объеме ООО „РВБ“, ИНН 9714053621. Таким образом, переход на новое юридическое лицо состоялся», — говорится на сайте разработчика.

Ранее Владислав Бакальчук, муж основательницы крупнейшего российского онлайн-ретейлера Татьяны Бакальчук и его соучредитель, обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой о помощи в связи с угрозой «рейдерского захвата» компании из-за якобы махинаций со стороны Russ Outdoor. В ответ Кадыров пообещал оказать ему поддержку. Однако Татьяна опровергла утверждения мужа и объявила о намерении развестись с ним, о чем позже подтвердила информацию.

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Онлайн-маркетплейс Wildberries объединился с рекламным оператором Russ Outdoor. Об этом свидетельствуют переданные оператору договоры о реализации товаров и изменившиеся реквизиты. Также эту информацию подтвердила компания по разработке ПО на платформе 1С и официальный технологический партнер Wildberries, Яндекс Маркет и МегаМаркет AVOSHOP. «Сегодня с 00 часов 00 минут права и обязанности, в том числе возникшие ранее, но не исполненные на сегодня, по договорам о реализации товаров на сайте Wildberries переданы в полном объеме ООО „РВБ“, ИНН 9714053621. Таким образом, переход на новое юридическое лицо состоялся», — говорится на сайте разработчика. Ранее Владислав Бакальчук, муж основательницы крупнейшего российского онлайн-ретейлера Татьяны Бакальчук и его соучредитель, обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой о помощи в связи с угрозой «рейдерского захвата» компании из-за якобы махинаций со стороны Russ Outdoor. В ответ Кадыров пообещал оказать ему поддержку. Однако Татьяна опровергла утверждения мужа и объявила о намерении развестись с ним, о чем позже подтвердила информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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