Тюменца заставили вернуть деньги за заключение контракта на СВО, выданные в ЯНАО

05 августа 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

На службу по контракту мужчина так и не отправился, так как принудительно был помещен на лечение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Тюменской области обязали вернуть почти 600 000 рублей, которые ему выдали в соцзащите Ноябрьска (ЯНАО) за заключение контракта на службу в зоне СВО. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Как оказалось, отправиться на спецоперацию мужчина не смог из-за проблем с психикой. «Управление социальной защиты населения администрации Ноябрьска к Евгению С. В марте мужчина добровольно заключил контракт о прохождении военной службы. Ему перечислили 600 000 рублей — единовременную выплату. Однако спустя четыре дня поступили сведения о признании контракта недействительным, в силу принудительного лечения мужчины в психоневрологическом диспансере», — рассказали в суде. В связи с этим несостоявшегося военного обязали вернуть деньги. Однако мужчина отдал лишь чуть более чем 2 000 рублей. Так как Евгений зарегистрирован в Тюменской области, а именно — в Сорокинском районе, суд по делу проходил не на территории ЯНАО. По итогу мужчину обязали вернуть оставшуюся сумму — неосновательное обогащение в размере 597 894 рубля. Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области единовременную выплату контрактникам также подняли до 600 000 рублей. Ранее она составляла 205 000. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Тюменской области обязали вернуть почти 600 000 рублей, которые ему выдали в соцзащите Ноябрьска (ЯНАО) за заключение контракта на службу в зоне СВО. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Как оказалось, отправиться на спецоперацию мужчина не смог из-за проблем с психикой. «Управление социальной защиты населения администрации Ноябрьска к Евгению С. В марте мужчина добровольно заключил контракт о прохождении военной службы. Ему перечислили 600 000 рублей — единовременную выплату. Однако спустя четыре дня поступили сведения о признании контракта недействительным, в силу принудительного лечения мужчины в психоневрологическом диспансере», — рассказали в суде. В связи с этим несостоявшегося военного обязали вернуть деньги. Однако мужчина отдал лишь чуть более чем 2 000 рублей. Так как Евгений зарегистрирован в Тюменской области, а именно — в Сорокинском районе, суд по делу проходил не на территории ЯНАО. По итогу мужчину обязали вернуть оставшуюся сумму — неосновательное обогащение в размере 597 894 рубля. Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области единовременную выплату контрактникам также подняли до 600 000 рублей. Ранее она составляла 205 000.