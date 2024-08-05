Тюменца заставили вернуть деньги за заключение контракта на СВО, выданные в ЯНАО

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Соревнования по стрельбам у ФСБ. Курган , автомат калашникова, оружие, служба по контракту, сво
На службу по контракту мужчина так и не отправился, так как принудительно был помещен на лечение Фото:

Жителя Тюменской области обязали вернуть почти 600 000 рублей, которые ему выдали в соцзащите Ноябрьска (ЯНАО) за заключение контракта на службу в зоне СВО. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Как оказалось, отправиться на спецоперацию мужчина не смог из-за проблем с психикой.

«Управление социальной защиты населения администрации Ноябрьска к Евгению С. В марте мужчина добровольно заключил контракт о прохождении военной службы. Ему перечислили 600 000 рублей — единовременную выплату. Однако спустя четыре дня поступили сведения о признании контракта недействительным, в силу принудительного лечения мужчины в психоневрологическом диспансере», — рассказали в суде.

В связи с этим несостоявшегося военного обязали вернуть деньги. Однако мужчина отдал лишь чуть более чем 2 000 рублей. Так как Евгений зарегистрирован в Тюменской области, а именно — в Сорокинском районе, суд по делу проходил не на территории ЯНАО. По итогу мужчину обязали вернуть оставшуюся сумму — неосновательное обогащение в размере 597 894 рубля.

Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области единовременную выплату контрактникам также подняли до 600 000 рублей. Ранее она составляла 205 000.

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Жителя Тюменской области обязали вернуть почти 600 000 рублей, которые ему выдали в соцзащите Ноябрьска (ЯНАО) за заключение контракта на службу в зоне СВО. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Как оказалось, отправиться на спецоперацию мужчина не смог из-за проблем с психикой. «Управление социальной защиты населения администрации Ноябрьска к Евгению С. В марте мужчина добровольно заключил контракт о прохождении военной службы. Ему перечислили 600 000 рублей — единовременную выплату. Однако спустя четыре дня поступили сведения о признании контракта недействительным, в силу принудительного лечения мужчины в психоневрологическом диспансере», — рассказали в суде. В связи с этим несостоявшегося военного обязали вернуть деньги. Однако мужчина отдал лишь чуть более чем 2 000 рублей. Так как Евгений зарегистрирован в Тюменской области, а именно — в Сорокинском районе, суд по делу проходил не на территории ЯНАО. По итогу мужчину обязали вернуть оставшуюся сумму — неосновательное обогащение в размере 597 894 рубля. Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области единовременную выплату контрактникам также подняли до 600 000 рублей. Ранее она составляла 205 000.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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