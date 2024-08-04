Медицинский юрист Панов нашел нарушения в требованиях курганского главврача

Медики Шадринской ЦРБ могут не подписывать обязательство о неразглашении коммерческой тайны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники Шадринской центральной районной больницы могут не подписывать обязательство о неразглашении коммерческой тайны. Федеральное законодательство не возлагает на медработников бюджетного учреждения обязанность не разглашать коммерческую тайну, прокомментировал медицинский юрист Алексей Панов информацию URA.RU о новшестве в Шадринской ЦРБ.

«Одна из обязанностей Шадринской центральной районной больницы по Федеральному закону от 21.11.2011 N 323-ФЗ — соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность персональных данных, используемых в медицинских информационных системах. Обязанность соблюдать коммерческую тайну Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ для государственного бюджетного учреждения не предусмотрена», — написал медицинский юрист Алексей Панов на dzen.ru.

Юрист отметил, что главврач локальным нормативным актом имеет право утвердить Положение о коммерческой тайне и защите конфиденциальной информации, но содержание Положения не должно противоречить Федеральному закону от 29.07.2004 N 98-ФЗ. «Мне неочевидно какие такие сведения (производственные, технические, экономические, организационные и пр.) о профессиональной и хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения „Шадринская ЦРБ“ обладают действительной или потенциальной коммерческой ценностью. Кроме того, государственное бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, не ориентированной на извлечение прибыли. Ее уставное предназначение — реализация конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи», — напомнил Панов.

Ранее URA.RU писало, что исполняющий обязанности главного врача ГБУ «Шадринская центральная районная больница» Сергей Никитин запретил коллективу разглашать коммерческие тайны. С каждого сотрудника больницы потребовали подписать соответствующее обязательство. По данным источника агентства, требования не отменены. Правозащитник Александр Андрюков сообщил, что намерен обратиться в прокуратуру для отмены требования главврача.