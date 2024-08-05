Мишустин ставит на паузу переезд из сел в город

Власти России сделают вакансии в сельской местности более привлекательными. Так профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов объяснил решение Михаила Мишустина о выделении в 2024 году более 1,4 млрд рублей на строительство арендного жилья для привлечения специалистов на работу в сельские районы.
«Инструмент, который позволит привлечь в эту [сельскую] местность квалифицированных профессионалов — это предоставление арендного жилья. Те, кто постоянно живет и трудится там могут снимать его [жилье] по договору найма. [Для них] предусмотрена также и возможность выкупа таких домов или квартир при соблюдении ряда условий. Главное из них это продолжение работы на селе», — сказал премьер-министр РФ в ходе совещания с вице-премьерами 5 августа.
Мишустин отметил, что за счет перераспределения средств федерального бюджета субсидии получат 18 регионов: Мордовия, Чечня, Татарстан, Удмуртия, а также Воронежская, Тамбовская, Ярославская и другие российские регионы. Премьер сообщил, что благодаря федеральному финансированию планируется построить 19 тыс. кв. м. служебного арендного жилья в течение полутора лет. «Рассчитываем, что мера поможет селу быстрее решать вопросы с кадрами, а людям, включая семьи с детьми, улучшить условия проживания», — подчеркнул Михаил Мишустин.
Таким образом прекратится постоянный отток населения из сельских регионов в города, считает Александр Сафонов. «Причина вполне понятная — меньшая заработная плата, чем в городах-миллионниках и низкое качество жизни, которое выражается в стандартах и удобстве жилья.
В основном в сельской местности отсутствует центральное отопление, соответственно, горячая вода. У некоторых жителей до сих пор туалет на улице, а чтобы согреться они топят печь», — отметил эксперт.
По словам эксперта, мера, предложенная Мишустиным, является первым шагом, который позволит решить проблему наличия и качества жилья на селе. Сафонов добавил, что строительство служебного арендного жилья позволит поднять уровень жизни на селе как местных, так и наемных сотрудников из других регионов.
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