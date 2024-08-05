Мастер маникюра требует с Водонаевой почти миллион за нарушение авторских прав

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Премьера фильма "Круэлла". Москва, водонаева алена
Сумма иска к телеведущей и хозяйке салона красоты — 740 тысяч рублей Фото:

Судебный иск к телеведущей Алене Водонаевой (родилась в Тюмени), поданный в ее адрес мастером маникюра Камиллой Амиргазиной, связан с защитой интеллектуальной собственности. Об этом говорится в судебном документе, который оказался в распоряжении URA.RU. Алена Водонаева является владелицей салона красоты в Москве.

«Исковое заявление индивидуального предпринимателя Амиргазиной Камиллы Викторовны к индивидуальному предпринимателю Водонаевой Алене Юрьевне о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения в общем размере 740 тысяч рублей. А также взыскание расходов на оплату услуг представителя в размере 54 тысяч рублей», — указано в документе.

Исключительное право предполагает, что его владелец может зарабатывать на своих произведениях. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева выставила свой салон красоты на продажу.

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Судебный иск к телеведущей Алене Водонаевой (родилась в Тюмени), поданный в ее адрес мастером маникюра Камиллой Амиргазиной, связан с защитой интеллектуальной собственности. Об этом говорится в судебном документе, который оказался в распоряжении URA.RU. Алена Водонаева является владелицей салона красоты в Москве. «Исковое заявление индивидуального предпринимателя Амиргазиной Камиллы Викторовны к индивидуальному предпринимателю Водонаевой Алене Юрьевне о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения в общем размере 740 тысяч рублей. А также взыскание расходов на оплату услуг представителя в размере 54 тысяч рублей», — указано в документе. Исключительное право предполагает, что его владелец может зарабатывать на своих произведениях. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева выставила свой салон красоты на продажу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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