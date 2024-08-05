Мастер маникюра требует с Водонаевой почти миллион за нарушение авторских прав

05 августа 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

Сумма иска к телеведущей и хозяйке салона красоты — 740 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Судебный иск к телеведущей Алене Водонаевой (родилась в Тюмени), поданный в ее адрес мастером маникюра Камиллой Амиргазиной, связан с защитой интеллектуальной собственности. Об этом говорится в судебном документе, который оказался в распоряжении URA.RU. Алена Водонаева является владелицей салона красоты в Москве. «Исковое заявление индивидуального предпринимателя Амиргазиной Камиллы Викторовны к индивидуальному предпринимателю Водонаевой Алене Юрьевне о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения в общем размере 740 тысяч рублей. А также взыскание расходов на оплату услуг представителя в размере 54 тысяч рублей», — указано в документе. Исключительное право предполагает, что его владелец может зарабатывать на своих произведениях. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева выставила свой салон красоты на продажу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебный иск к телеведущей Алене Водонаевой (родилась в Тюмени), поданный в ее адрес мастером маникюра Камиллой Амиргазиной, связан с защитой интеллектуальной собственности. Об этом говорится в судебном документе, который оказался в распоряжении URA.RU. Алена Водонаева является владелицей салона красоты в Москве. «Исковое заявление индивидуального предпринимателя Амиргазиной Камиллы Викторовны к индивидуальному предпринимателю Водонаевой Алене Юрьевне о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения в общем размере 740 тысяч рублей. А также взыскание расходов на оплату услуг представителя в размере 54 тысяч рублей», — указано в документе. Исключительное право предполагает, что его владелец может зарабатывать на своих произведениях. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева выставила свой салон красоты на продажу.