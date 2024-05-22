Алена Водонаева продает свой салон красоты

Телеведущая и блогер из Тюмени Алена Водонаева выставила на продажу свой салон красоты. Об этом Алена Водонаева написала в своем telegram-канале.
«Я начинаю смотреть помещения под свой салон красоты в собственность. В связи с этим продаю готовый бизнес. Под ключ. Свою любимую, уютную и дорогую мне детку отдам только в хорошие руки», — указано в сообщении.
К объявлению прикреплена ссылка на сайт «Авито», где указано, что стоимость салона составляет 2,5 млн рублей. Клиентская база более восьми тысяч человек. При продаже Алена Водонаева заберет вывеску со своим именем и картины.
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