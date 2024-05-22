Алена Водонаева продает свой салон красоты

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После продажи салона Алена Водонаева заберет вывеску со своим именем
После продажи салона Алена Водонаева заберет вывеску со своим именем Фото:

Телеведущая и блогер из Тюмени Алена Водонаева выставила на продажу свой салон красоты. Об этом Алена Водонаева написала в своем telegram-канале.

«Я начинаю смотреть помещения под свой салон красоты в собственность. В связи с этим продаю готовый бизнес. Под ключ. Свою любимую, уютную и дорогую мне детку отдам только в хорошие руки», — указано в сообщении.

К объявлению прикреплена ссылка на сайт «Авито», где указано, что стоимость салона составляет 2,5 млн рублей. Клиентская база более восьми тысяч человек. При продаже Алена Водонаева заберет вывеску со своим именем и картины.

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Телеведущая и блогер из Тюмени Алена Водонаева выставила на продажу свой салон красоты. Об этом Алена Водонаева написала в своем telegram-канале. «Я начинаю смотреть помещения под свой салон красоты в собственность. В связи с этим продаю готовый бизнес. Под ключ. Свою любимую, уютную и дорогую мне детку отдам только в хорошие руки», — указано в сообщении. К объявлению прикреплена ссылка на сайт «Авито», где указано, что стоимость салона составляет 2,5 млн рублей. Клиентская база более восьми тысяч человек. При продаже Алена Водонаева заберет вывеску со своим именем и картины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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