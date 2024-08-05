Хоккеист Кузнецов назвал условия, при которых вернется в Челябинск

Хоккеист Кузнецов: вернусь в Челябинск, если люди простят меня

05 августа 2024 в 22:41 Размер текста - 17 +

Кузнецов говорит, что не смог бы жить в Челябинске (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Воспитанник челябинской хоккейной школы, нападающий Евгений Кузнецов, возможно, позднее вернется в «Трактор», если болельщики и город простят его. Об этом Кузнецов заявил в эфире телеканала «Матч-ТВ». «Это очень тяжелая тема для меня. Челябинск — это мой дом и, думаю, время еще придет наше. Если город простит меня и люди простят, то я вернусь потом», — сказал Кузнецов. Так он ответил на просьбу журналиста Дмитрия Лукашова что-то сказать челябинским болельщикам, которые ждали возвращение Кузнецова в «Трактор». Напомним, в конце июля хоккеист вернулся в КХЛ и заключил контракт с питерским СКА. Хоккеист добавил, что не смог бы жить в Челябинске, где его все знают. «Все [меня там] знают и никакого личного пространства», — сказал Кузнецов. Он пожелал болельщикам терпения и высказал уверенность, что «Трактор» — сильная команда и все будет хорошо. Кузнецов, после продолжительной карьеры в НХЛ, в конце июля официально стал игроком ХК СКА из Санкт-Петербурга. Как сообщили в пресс-службе клуба, контракт с нападающим рассчитан на четыре года до конца сезона 2027/2028. На игрока претендовали несколько клубов, в том числе челябинский «Трактор». Зарплата Кузнецова в СКА составит 92 миллиона рублей за сезон. Цифра заработка теперь совпадает с его игровым номером, сообщал ранее телеканал «Матч ТВ». В середине июле этого года клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» выставил Кузнецова на безусловный драфт отказов. Как пояснил генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тульски, обе стороны согласились, что это был лучший вариант как для игрока, так и для команды. Решение было принято с целью последующего расторжения контракта. В 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Воспитанник челябинской хоккейной школы, нападающий Евгений Кузнецов, возможно, позднее вернется в «Трактор», если болельщики и город простят его. Об этом Кузнецов заявил в эфире телеканала «Матч-ТВ». «Это очень тяжелая тема для меня. Челябинск — это мой дом и, думаю, время еще придет наше. Если город простит меня и люди простят, то я вернусь потом», — сказал Кузнецов. Так он ответил на просьбу журналиста Дмитрия Лукашова что-то сказать челябинским болельщикам, которые ждали возвращение Кузнецова в «Трактор». Напомним, в конце июля хоккеист вернулся в КХЛ и заключил контракт с питерским СКА. Хоккеист добавил, что не смог бы жить в Челябинске, где его все знают. «Все [меня там] знают и никакого личного пространства», — сказал Кузнецов. Он пожелал болельщикам терпения и высказал уверенность, что «Трактор» — сильная команда и все будет хорошо. Кузнецов, после продолжительной карьеры в НХЛ, в конце июля официально стал игроком ХК СКА из Санкт-Петербурга. Как сообщили в пресс-службе клуба, контракт с нападающим рассчитан на четыре года до конца сезона 2027/2028. На игрока претендовали несколько клубов, в том числе челябинский «Трактор». Зарплата Кузнецова в СКА составит 92 миллиона рублей за сезон. Цифра заработка теперь совпадает с его игровым номером, сообщал ранее телеканал «Матч ТВ». В середине июле этого года клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» выставил Кузнецова на безусловный драфт отказов. Как пояснил генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тульски, обе стороны согласились, что это был лучший вариант как для игрока, так и для команды. Решение было принято с целью последующего расторжения контракта. В 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина.