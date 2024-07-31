Развлечения Спорт «Добро пожаловать в Петербург, Кузя»: челябинский хоккеист Кузнецов стал игроком СКА Челябинский хоккеист Евгений Кузнецов подписал контракт с ХК СКА 31 июля 2024 в 19:53 Размер текста - 17 + Евгений Кузнецов официально стал игроком ХК СКА Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Воспитанник челябинского хоккея Евгений Кузнецов, после продолжительной карьеры в НХЛ, официально стал игроком ХК СКА из Санкт-Петербурга. Об этом URA.RU сообщили 31 июля в пресс-службе питерского клуба. «Хоккейный клуб СКА подписал контракт с нападающим Евгением Кузнецовым. Соглашение с хоккеистом рассчитано на четыре года и будет действовать до конца сезона 2027/28», — сообщили URA.RU в пресс-службе клуба. На игрока претендовало сразу несколько клубов КХЛ, в том числе родной для Кузнецова ХК «Трактор». Но менеджеры СКА убедили игрока в переезде в город на Ниве. По данным источников «Матч ТВ», годовая зарплата Кузнецова в СКА составит 92 млн рублей. Якобы клуб сделал красивый ход и уровнял сумму зарплаты с игровым номером нападающего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Воспитанник челябинского хоккея Евгений Кузнецов, после продолжительной карьеры в НХЛ, официально стал игроком ХК СКА из Санкт-Петербурга. Об этом URA.RU сообщили 31 июля в пресс-службе питерского клуба. «Хоккейный клуб СКА подписал контракт с нападающим Евгением Кузнецовым. Соглашение с хоккеистом рассчитано на четыре года и будет действовать до конца сезона 2027/28», — сообщили URA.RU в пресс-службе клуба. На игрока претендовало сразу несколько клубов КХЛ, в том числе родной для Кузнецова ХК «Трактор». Но менеджеры СКА убедили игрока в переезде в город на Ниве. По данным источников «Матч ТВ», годовая зарплата Кузнецова в СКА составит 92 млн рублей. Якобы клуб сделал красивый ход и уровнял сумму зарплаты с игровым номером нападающего. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям