«Добро пожаловать в Петербург, Кузя»: челябинский хоккеист Кузнецов стал игроком СКА

Челябинский хоккеист Евгений Кузнецов подписал контракт с ХК СКА
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Мастер-класс Евгения Кузнецова для челябинских школьников на новой дворовой хоккейной коробке. Челябинск, кузнецов евгений
Евгений Кузнецов официально стал игроком ХК СКА Фото:

Воспитанник челябинского хоккея Евгений Кузнецов, после продолжительной карьеры в НХЛ, официально стал игроком ХК СКА из Санкт-Петербурга. Об этом URA.RU сообщили 31 июля в пресс-службе питерского клуба.

«Хоккейный клуб СКА подписал контракт с нападающим Евгением Кузнецовым. Соглашение с хоккеистом рассчитано на четыре года и будет действовать до конца сезона 2027/28», — сообщили URA.RU в пресс-службе клуба.

На игрока претендовало сразу несколько клубов КХЛ, в том числе родной для Кузнецова ХК «Трактор». Но менеджеры СКА убедили игрока в переезде в город на Ниве.

По данным источников «Матч ТВ», годовая зарплата Кузнецова в СКА составит 92 млн рублей. Якобы клуб сделал красивый ход и уровнял сумму зарплаты с игровым номером нападающего.

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Воспитанник челябинского хоккея Евгений Кузнецов, после продолжительной карьеры в НХЛ, официально стал игроком ХК СКА из Санкт-Петербурга. Об этом URA.RU сообщили 31 июля в пресс-службе питерского клуба. «Хоккейный клуб СКА подписал контракт с нападающим Евгением Кузнецовым. Соглашение с хоккеистом рассчитано на четыре года и будет действовать до конца сезона 2027/28», — сообщили URA.RU в пресс-службе клуба. На игрока претендовало сразу несколько клубов КХЛ, в том числе родной для Кузнецова ХК «Трактор». Но менеджеры СКА убедили игрока в переезде в город на Ниве. По данным источников «Матч ТВ», годовая зарплата Кузнецова в СКА составит 92 млн рублей. Якобы клуб сделал красивый ход и уровнял сумму зарплаты с игровым номером нападающего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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