Челябинский хоккеист Кузнецов будет получать в СКА 92 миллиона рублей за сезон

Челябинский хоккеист Евгений Кузнецов будет получать в клубе СКА 92 миллиона рублей за сезон. Также цифра заработка теперь совпадает с его игровым номером. Недавно спортсмен поехал в Санкт-Петербург для подписания договора с клубом.
«СКА сделает очень красивый ход, который иногда практикуют в НХЛ — например, Сидни Кросби подписывал контракт со средней зарплатой 8,7 миллионов долларов год в честь того, что он играет под номером 87. Евгений Кузнецов получит в Питере четырехлетний контракт, средняя зарплата по которому составит 92 миллионов рублей, — передает слова источника издание „Матч ТВ“.
Издание «Матч ТВ» уточняет, что Кузнецов должен подписать договор до конца июля. Также они рассказали про его прошлый сезон форвард. Челябинский хоккеист, играющий под номером 92, в составе «Вашингтона» и «Каролины» набрал 24 очка в 63 матчах, и шесть очков в играх плей-офф.
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