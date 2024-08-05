05 августа 2024

В Кургане возникли проблемы с подачей воды

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Вода в городе подается под низким давлением (архивное фото) Фото:

В Кургане утром 6 августа возникли проблемы с холодным водоснабжением. Причиной послужило аварийное отключение электроэнергии на ОСВ Арбинка, сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации АО «Водный союз».

«Сейчас во всем городе наблюдаются проблемы с холодным водоснабжением. Причина — в аварийном отключении электроэнергии на ОСВ Арбинка», — сообщили в компании утром 6 августа. Информация размещена в telegram-канале АО «Водный союз».

На данный момент здания переключены на резервную линию. Водоснабжение восстановится в скором времени, пообещали в компании и принесли извинения за временные неудобства.

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В Кургане утром 6 августа возникли проблемы с холодным водоснабжением. Причиной послужило аварийное отключение электроэнергии на ОСВ Арбинка, сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации АО «Водный союз». «Сейчас во всем городе наблюдаются проблемы с холодным водоснабжением. Причина — в аварийном отключении электроэнергии на ОСВ Арбинка», — сообщили в компании утром 6 августа. Информация размещена в telegram-канале АО «Водный союз». На данный момент здания переключены на резервную линию. Водоснабжение восстановится в скором времени, пообещали в компании и принесли извинения за временные неудобства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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