В Кургане возникли проблемы с подачей воды

В Кургане утром 6 августа возникли проблемы с холодным водоснабжением. Причиной послужило аварийное отключение электроэнергии на ОСВ Арбинка, сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации АО «Водный союз».
«Сейчас во всем городе наблюдаются проблемы с холодным водоснабжением. Причина — в аварийном отключении электроэнергии на ОСВ Арбинка», — сообщили в компании утром 6 августа. Информация размещена в telegram-канале АО «Водный союз».
На данный момент здания переключены на резервную линию. Водоснабжение восстановится в скором времени, пообещали в компании и принесли извинения за временные неудобства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Кургане утром 6 августа возникли проблемы с холодным водоснабжением. Причиной послужило аварийное отключение электроэнергии на ОСВ Арбинка, сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации АО «Водный союз». «Сейчас во всем городе наблюдаются проблемы с холодным водоснабжением. Причина — в аварийном отключении электроэнергии на ОСВ Арбинка», — сообщили в компании утром 6 августа. Информация размещена в telegram-канале АО «Водный союз». На данный момент здания переключены на резервную линию. Водоснабжение восстановится в скором времени, пообещали в компании и принесли извинения за временные неудобства.