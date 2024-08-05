В Кургане возникли проблемы с подачей воды

06 августа 2024 в 07:34 Размер текста - 17 +

Вода в городе подается под низким давлением (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане утром 6 августа возникли проблемы с холодным водоснабжением. Причиной послужило аварийное отключение электроэнергии на ОСВ Арбинка, сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации АО «Водный союз». «Сейчас во всем городе наблюдаются проблемы с холодным водоснабжением. Причина — в аварийном отключении электроэнергии на ОСВ Арбинка», — сообщили в компании утром 6 августа. Информация размещена в telegram-канале АО «Водный союз». На данный момент здания переключены на резервную линию. Водоснабжение восстановится в скором времени, пообещали в компании и принесли извинения за временные неудобства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане утром 6 августа возникли проблемы с холодным водоснабжением. Причиной послужило аварийное отключение электроэнергии на ОСВ Арбинка, сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации АО «Водный союз». «Сейчас во всем городе наблюдаются проблемы с холодным водоснабжением. Причина — в аварийном отключении электроэнергии на ОСВ Арбинка», — сообщили в компании утром 6 августа. Информация размещена в telegram-канале АО «Водный союз». На данный момент здания переключены на резервную линию. Водоснабжение восстановится в скором времени, пообещали в компании и принесли извинения за временные неудобства.