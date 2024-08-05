Экс-сотрудница курганского вуза после увольнения осталась без пенсионной выплаты

06 августа 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Суд обязал курганский университет сделать выплаты экс-сотруднице Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Бывшая сотрудница сельхозакадемии (Кетовский округ, Курганская область) осталась без положенных денег от работодателя при выходе на пенсию. Она получит единовременную выплату по решению суда. Сделать выплату обязали курганский госуниверситет, который стал правопреемником КГСХА. Об этом сообщили в объединенный пресс-службе судебной системы региона. «Суд удовлетворил требования истца о выплате ей 20 000 рублей, предусмотренных коллективным договором, и компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей», — сообщил telegram-канал «Правосудие в Зауралье». Решение основано на непрерывном стаже работы истца в учебном заведении более 20 лет. Истец, отработавшая в академии более двух десятилетий, обратилась за единовременной выплатой при увольнении, однако ей было отказано. Суд признал это нарушением прав работника и принял решение о взыскании с университета не только самой выплаты, но и компенсации за моральный вред. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшая сотрудница сельхозакадемии (Кетовский округ, Курганская область) осталась без положенных денег от работодателя при выходе на пенсию. Она получит единовременную выплату по решению суда. Сделать выплату обязали курганский госуниверситет, который стал правопреемником КГСХА. Об этом сообщили в объединенный пресс-службе судебной системы региона. «Суд удовлетворил требования истца о выплате ей 20 000 рублей, предусмотренных коллективным договором, и компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей», — сообщил telegram-канал «Правосудие в Зауралье». Решение основано на непрерывном стаже работы истца в учебном заведении более 20 лет. Истец, отработавшая в академии более двух десятилетий, обратилась за единовременной выплатой при увольнении, однако ей было отказано. Суд признал это нарушением прав работника и принял решение о взыскании с университета не только самой выплаты, но и компенсации за моральный вред.