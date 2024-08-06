Бастрыкин назначил нового начальника управления СКР по Челябинской области

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Александр Колбасин, Челябинск
По данным источников URA.RU, о назначении Алексея Колбасина объявят уже в ближайшее время Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Полковник юстиции Алексей Колбасин возглавил следственное управление СК по Челябинской области. Об этом сообщил 5 августа URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Колбасин прошел все необходимые согласования в Москве, приказ подписан. В ближайшие дни его представят личному составу управления», — пояснил агентству инсайдер. В пресс-службе челябинского управления СК сообщили, что пока не получали соответствующих документов.

Полковник юстиции Колбасин был переведен в Челябинск в апреле 2023 года из Нижнего Новгорода с должности замначальника следственного управления СКР по региону. До этого он был заместителем начальника СУ СКР в Свердловской области. Почти месяц работал в статусе врио руководителя челябинского управления, на период, когда действующий руководитель Петр Решетников был отстранен от работы. Несколько месяцев, с конца декабря 2023 года он временно руководил следственным управлением СКР по Самарской области, куда был откомандирован из Челябинска.

В начале февраля Решетников был отправлен в отставку. Временным руководителем челябинского управления СК стал Константин Правосудов.

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Полковник юстиции Алексей Колбасин возглавил следственное управление СК по Челябинской области. Об этом сообщил 5 августа URA.RU источник в правоохранительных органах. «Колбасин прошел все необходимые согласования в Москве, приказ подписан. В ближайшие дни его представят личному составу управления», — пояснил агентству инсайдер. В пресс-службе челябинского управления СК сообщили, что пока не получали соответствующих документов. Полковник юстиции Колбасин был переведен в Челябинск в апреле 2023 года из Нижнего Новгорода с должности замначальника следственного управления СКР по региону. До этого он был заместителем начальника СУ СКР в Свердловской области. Почти месяц работал в статусе врио руководителя челябинского управления, на период, когда действующий руководитель Петр Решетников был отстранен от работы. Несколько месяцев, с конца декабря 2023 года он временно руководил следственным управлением СКР по Самарской области, куда был откомандирован из Челябинска. В начале февраля Решетников был отправлен в отставку. Временным руководителем челябинского управления СК стал Константин Правосудов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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