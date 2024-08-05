05 августа 2024

Курганский подросток спас из пожара своего дедушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Мало Чаусово . Пожар. Курган, пожар, огонь, мало чаусово
Максим Сазонов из Звериноголовского спас из пожара своего дедушку Фото:

17-летний житель села Звериноголовское Курганской области Максим Сазонов спас из пожара своегосвоего 70-летнего дедушку. Парень заметил дым, идущий от дома родственника, и мгновенно понял, что необходимо действовать незамедлительно. Об этом сообщается в посте telegram-канала МЧС Курганской области.

«В селе Звериноголовское Максим Сазонов, гуляя с друзьями, увидел густой дым со стороны дома своего 70-летнего деда. Зная, что родной человек не может передвигаться самостоятельно, парень, не теряя ни секунды, побежал на помощь. Максим нашел дедушку на полу кухни», — указано в посте.

Спасательная операция завершилась успешно благодаря решительным действиям подростка. Пожарные МЧС России оперативно ликвидировали возгорание, охватившее площадь в 25 квадратных метров. В тушении были задействованы шесть специалистов и две единицы техники. Спасенный пожилой мужчина был госпитализирован с ожогами, однако, по последним данным, его жизни ничего не угрожает.

Ранее URA.RU писало, что житель села Костыг Лог (Целинный округ, Курганская область) спас детей на пожаре. Во время происшествия их мать собирала грибы в лесу.

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17-летний житель села Звериноголовское Курганской области Максим Сазонов спас из пожара своегосвоего 70-летнего дедушку. Парень заметил дым, идущий от дома родственника, и мгновенно понял, что необходимо действовать незамедлительно. Об этом сообщается в посте telegram-канала МЧС Курганской области. «В селе Звериноголовское Максим Сазонов, гуляя с друзьями, увидел густой дым со стороны дома своего 70-летнего деда. Зная, что родной человек не может передвигаться самостоятельно, парень, не теряя ни секунды, побежал на помощь. Максим нашел дедушку на полу кухни», — указано в посте. Спасательная операция завершилась успешно благодаря решительным действиям подростка. Пожарные МЧС России оперативно ликвидировали возгорание, охватившее площадь в 25 квадратных метров. В тушении были задействованы шесть специалистов и две единицы техники. Спасенный пожилой мужчина был госпитализирован с ожогами, однако, по последним данным, его жизни ничего не угрожает. Ранее URA.RU писало, что житель села Костыг Лог (Целинный округ, Курганская область) спас детей на пожаре. Во время происшествия их мать собирала грибы в лесу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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