Курганский подросток спас из пожара своего дедушку

17-летний житель села Звериноголовское Курганской области Максим Сазонов спас из пожара своегосвоего 70-летнего дедушку. Парень заметил дым, идущий от дома родственника, и мгновенно понял, что необходимо действовать незамедлительно. Об этом сообщается в посте telegram-канала МЧС Курганской области.
«В селе Звериноголовское Максим Сазонов, гуляя с друзьями, увидел густой дым со стороны дома своего 70-летнего деда. Зная, что родной человек не может передвигаться самостоятельно, парень, не теряя ни секунды, побежал на помощь. Максим нашел дедушку на полу кухни», — указано в посте.
Спасательная операция завершилась успешно благодаря решительным действиям подростка. Пожарные МЧС России оперативно ликвидировали возгорание, охватившее площадь в 25 квадратных метров. В тушении были задействованы шесть специалистов и две единицы техники. Спасенный пожилой мужчина был госпитализирован с ожогами, однако, по последним данным, его жизни ничего не угрожает.
Ранее URA.RU писало, что житель села Костыг Лог (Целинный округ, Курганская область) спас детей на пожаре. Во время происшествия их мать собирала грибы в лесу.
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17-летний житель села Звериноголовское Курганской области Максим Сазонов спас из пожара своегосвоего 70-летнего дедушку. Парень заметил дым, идущий от дома родственника, и мгновенно понял, что необходимо действовать незамедлительно. Об этом сообщается в посте telegram-канала МЧС Курганской области. «В селе Звериноголовское Максим Сазонов, гуляя с друзьями, увидел густой дым со стороны дома своего 70-летнего деда. Зная, что родной человек не может передвигаться самостоятельно, парень, не теряя ни секунды, побежал на помощь. Максим нашел дедушку на полу кухни», — указано в посте. Спасательная операция завершилась успешно благодаря решительным действиям подростка. Пожарные МЧС России оперативно ликвидировали возгорание, охватившее площадь в 25 квадратных метров. В тушении были задействованы шесть специалистов и две единицы техники. Спасенный пожилой мужчина был госпитализирован с ожогами, однако, по последним данным, его жизни ничего не угрожает. Ранее URA.RU писало, что житель села Костыг Лог (Целинный округ, Курганская область) спас детей на пожаре. Во время происшествия их мать собирала грибы в лесу.