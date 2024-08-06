ФСБ показала новые подробности задержания в челябинском областном онкоцентре. Видео

06 августа 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

В ближайшее время Дмитрию Ростовцеву изберут меру пресечения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала главврача челябинского онкоцентра ФСБ опубликовала новые кадры задержания главврача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрия Ростовцева 6 августа. Видео представила пресс-служба областного управления ведомства. На кадрах спецназовцы входят в квартиру Ростовцева, представляются и сообщают о его задержании. Затем его выводят из дома и сопровождают до микроавтобуса, запаркованного возле элитного дома ЖК «Лесопарковый», где проживает Ростовцев. При себе у главврача объемистая сумка с вещами. Ростовцев, главный бухгалтер онкоцентра Наталья Звонова и еще два сотрудника АХЧ подозреваются в мошенничестве. По версии следствия они фиктивно трудоустроили рабочих, которых занимались ремонтом, а зарплату присвоили. Как полагает следствие, из федерального бюджета похищено более 2,6 млн рублей. Решается вопрос об избрании меры пресечения. По данным URA.RU, задержанных также проверяют на получение взяток от коммерсантов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФСБ опубликовала новые кадры задержания главврача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрия Ростовцева 6 августа. Видео представила пресс-служба областного управления ведомства. На кадрах спецназовцы входят в квартиру Ростовцева, представляются и сообщают о его задержании. Затем его выводят из дома и сопровождают до микроавтобуса, запаркованного возле элитного дома ЖК «Лесопарковый», где проживает Ростовцев. При себе у главврача объемистая сумка с вещами. Ростовцев, главный бухгалтер онкоцентра Наталья Звонова и еще два сотрудника АХЧ подозреваются в мошенничестве. По версии следствия они фиктивно трудоустроили рабочих, которых занимались ремонтом, а зарплату присвоили. Как полагает следствие, из федерального бюджета похищено более 2,6 млн рублей. Решается вопрос об избрании меры пресечения. По данным URA.RU, задержанных также проверяют на получение взяток от коммерсантов.