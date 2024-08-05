Из Курганской области отправлено в другие страны свыше 80 тонн тушенки. Фото

06 августа 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Тушенка прошла проверку на соответствие требованиям страны-импортера (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С начала года из Курганской области всего было отправлено в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан более 80 тонн тушенки. Об этом сообщила пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, под контролем должностных лиц которой проходил экспорт мясной продукции. «Всего с начала года в рамках экспортного контроля было досмотрено 82,1 тонн консервов курганского производителя, которые были отправлены в Азербайджан (50,6 тонн), в Таджикистан (14,9 тонн) и в Узбекистан (16,6 тонн)», — сообщил Россельхознадзор. Кроме того, как сообщило ведомство, под наблюдением Россельхознадзора была осуществлена отправка трех партий мясных консервов общим весом 17 тонн в Азербайджан. Продукция прошла все необходимые проверки и соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера, что подтверждено исследованиями, проведенными в Челябинском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Экспорт осуществлялся в полном соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями стран-импортеров. Ранее URA.RU писало, что Курганская область в июле успешно отправила в Узбекистан 9,7 тонны мясных консервов и паштетов. Продукция была тщательно проконтролирована специалистами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора на соответствие международным стандартам и требованиям страны-импортера. Курганская тушенка десятками тонн отправляется в другие страны Пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Продукция прошла проверку надзорным органом Пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала года из Курганской области всего было отправлено в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан более 80 тонн тушенки. Об этом сообщила пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, под контролем должностных лиц которой проходил экспорт мясной продукции. «Всего с начала года в рамках экспортного контроля было досмотрено 82,1 тонн консервов курганского производителя, которые были отправлены в Азербайджан (50,6 тонн), в Таджикистан (14,9 тонн) и в Узбекистан (16,6 тонн)», — сообщил Россельхознадзор. Кроме того, как сообщило ведомство, под наблюдением Россельхознадзора была осуществлена отправка трех партий мясных консервов общим весом 17 тонн в Азербайджан. Продукция прошла все необходимые проверки и соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера, что подтверждено исследованиями, проведенными в Челябинском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Экспорт осуществлялся в полном соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями стран-импортеров. Ранее URA.RU писало, что Курганская область в июле успешно отправила в Узбекистан 9,7 тонны мясных консервов и паштетов. Продукция была тщательно проконтролирована специалистами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора на соответствие международным стандартам и требованиям страны-импортера.