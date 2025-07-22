Брюс Уиллис оказался прикован к постели

Самочувствие 70-летнего голливудского актера Брюс Уиллиса ухудшилось. Актер не может говорить, читать и ходить. Об этом пишет StarHit.
«Афазия и лобно-височная деменция прогрессируют до такой степени, что он не может говорить, читать и ходить, у него трудности с моторикой», — сказано в сообщении. При этом семья еще не подтвердила эту информацию.
Здоровье звезды Голливуда оставалось стабильным. Не так давно, впервые после диагностики деменции, Уиллис появился на публике, чтобы отблагодарить спасателей в Лос-Анджелесе, работающих на ликвидации последствий пожаров.
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