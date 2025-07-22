Брюс Уиллис оказался прикован к постели

Брюс Уиллис не говорит и не ходит из-за прогрессирующей деменции
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Состояние здоровья Брюса Уиллиса ухудшилось
Состояние здоровья Брюса Уиллиса ухудшилось Фото:

Самочувствие 70-летнего голливудского актера Брюс Уиллиса ухудшилось. Актер не может говорить, читать и ходить. Об этом пишет StarHit.

«Афазия и лобно-височная деменция прогрессируют до такой степени, что он не может говорить, читать и ходить, у него трудности с моторикой», — сказано в сообщении. При этом семья еще не подтвердила эту информацию.

Здоровье звезды Голливуда оставалось стабильным. Не так давно, впервые после диагностики деменции, Уиллис появился на публике, чтобы отблагодарить спасателей в Лос-Анджелесе, работающих на ликвидации последствий пожаров.

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Самочувствие 70-летнего голливудского актера Брюс Уиллиса ухудшилось. Актер не может говорить, читать и ходить. Об этом пишет StarHit. «Афазия и лобно-височная деменция прогрессируют до такой степени, что он не может говорить, читать и ходить, у него трудности с моторикой», — сказано в сообщении. При этом семья еще не подтвердила эту информацию. Здоровье звезды Голливуда оставалось стабильным. Не так давно, впервые после диагностики деменции, Уиллис появился на публике, чтобы отблагодарить спасателей в Лос-Анджелесе, работающих на ликвидации последствий пожаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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