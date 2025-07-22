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22:44
«Незаконное ограничение свободы»: что известно об обысках и задержаниях в редакции telegram-канала Baza
22:42
Эсер из ЯНАО баллотируется в заксобрание ЯНАО от «Единой России». Инсайд
22:40
Топ-чиновник и Паслер запустили уникальную систему в Кольцово. Фото
Можно ли передавать сим-карту и не нарваться на штраф. Инфографика
22:38
Собственник челябинского лагеря, в котором за медпомощью обратилось 28 детей, объяснил ситуацию
22:29
В «Аэрофлоте» рассказали о ситуации с рейсами в России
22:29
Курганец попытался съесть протокол, составленный инспектором ДПС
Депутат предупредил россиян о возможном шантаже мошенников из-за нового закона об экстремизме
22:25
На Западе заявили о фатальной ошибке Зеленского
22:21
Reuters: нефтегазовые доходы России в июле упадут на 37%
22:20
«Кривая, как купюра»: Трамп выдал новое язвительное сравнение для Хиллари Клинтон
В Госдуме поставили точку касательно Instagram* после нового закона об экстремистских материалах
22:15
Мэра пермской глубинки задержали после обысков: проведен допрос
22:05
В Минтрансе рассказали о количестве отмененных рейсов в Москве и Петербурге
21:55
Защита от сибирской язвы и взлетевшие цены на транспорт: события дня в ЯНАО
В Госдуме объяснили, можно ли россиянам «подкинуть» экстремистский материал
21:55
Юрия Дудя* заочно арестовали
21:52
Названа дата прощания с председателем Верховного суда РФ Подносовой
21:51
В Госдуме объяснили необходимость круглогодичного призыва
Суд не стал отменять несправедливый арест редактора URA.RU Аллаярова
21:43
В Раде раскрыли самую страшную тайну о ТЦК
21:42
Легендарный свердловский автохам вышел на свободу
21:40
Скандальные браки, три инфаркта и актерский талант: как жил Александр Кайдановский
2
Зеленский хочет сорвать наступление российской армии
21:33
Стала известна дата третьего раунда переговоров России и Украины
21:21
Найден задержанный главред telegram-канала Baza
21:20
Юрий Дудь* заочно арестован по делу об уклонении от обязанностей иноагента
1
В Москве прошла церемония прощания с режиссером культового фильма «Мастер и Маргарита». Фоторепортаж
21:20
«Форсаж» на Туре: тюменцы пересаживаются с теплоходов на скоростные катера. Видео
21:20
«Едешь и кайфуешь»: тест свердловского участка М-12 или как побывать в трех регионах за 1,5 часа. Фото, видео
21:15
Переговоры РФ и Украины запланированы на 23 июля
Что будет, если попытаться открыть запрещенный материал
21:12
Министр транспорта Новгородской области Куранов арестован за взятку
1
21:12
В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве в армию: правила военной службы в 2025 году
29
21:07
Из челябинского детского лагеря вывозят детей из-за неизвестной болезни
2
Принят закон о наказаниях за поиск экстремистского контента: за что не будут штрафовать россиян. Инфографика
21:06
Депутат Красов опроверг слухи о круглогодичном призыве
21:04
Как обезопасить себя при сборе грибов и ягод — скрытые угрозы леса
21:04
Трамп оценил вероятность встречи с Путиным в сентябре
1
В России приняли закон о наказаниях за поиск экстремистских материалов: когда поправки вступят в силу
21:00
Селфимат, группа «Пропаганда» и новый веревочный городок: главное в Кургане за 22 июля
20:58
В Москве раскрыли жуткое двойное убийство
2
20:54
В Москве арестован министр транспорта Куранов по делу о взятке
1
Путин и Минюст готовят масштабную реформу судов
20:50
Итоги визита Якушева в ХМАО: техника для СВО и поддержка партийных проектов
20:48
Не так просто, как кажется: журналист URA.RU из Перми попробовала себя в конном спорте. Фото, видео
1
20:47
СК впервые прокомментировал обыски в редакции telegram-канала Baza
В России будут наказывать за VPN и поиск экстремистских материалов: все о принятом законе
20:45
Национализированный «Ариант» не будет переплачивать за сильное загрязнение
20:39
В Крыму придумали, как справиться с засухой
1
20:38
В больнице Троицка врач избил медсестру
В Госдуме объяснили, как закон о штрафах за VPN и смену сим-карт поможет бороться с украинскими преступниками
20:37
«10 часов без связи»: адвокат задержанного главреда канала Baza требует объяснений
20:31
Путин выразил соболезнования родным Председателя Верховного Суда России
20:29
Большинство немцев недовольны политикой Мерца
1
Политолог назвал конечную цель нового закона о штрафах за передачу номеров и пользование VPN
20:24
Что делать, если ребенка ужалила змея: важные советы врача
20:22
Кухарук выступил с предложением для форума депутатов в ХМАО
20:21
Мощный ливень парализовал движение в Москве. Видео
2
Трамп вывел США из структуры ООН: что такое ЮНЕСКО, и почему из нее не выходит Россия
20:20
Жители Сургута тайно хоронят домашних животных возле городского кладбища. Фото, видео
1
20:19
Житель Пермского края подозревается в истязании четырех малолетних детей
20:17
Минстрой высоко оценил Тюмень по важному показателю
«Чудеса» на переговорах с Украиной и ядерные угрозы Британии: о чем говорил Песков 22 июля
20:12
Якушев на форуме в ХМАО рассказал о поддержке участников СВО, решивших идти на выборы
1
20:12
В свердловском поселке подросток залез на будку и погиб от удара током
20:08
В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве в армию
1
Россия нанесла сокрушительный удар по ВСУ и освободила Новоторецкое: карта СВО за 22 июля
20:06
В Курганской области потушили пожар в продуктовом магазине
20:03
На Ямале строят современную поликлинику с восемью лифтами, витражами и зонами отдыха
20:02
Брюс Уиллис оказался прикован к постели
2
Как энергетики развивают энергоснабжение в сургутских СОНТ
20:02
Ливень в Москве побил исторический рекорд
20:00
Курганцы набрали китайские автомобили, от которых пытаются избавиться по ценам до миллиона рублей
1
19:54
Мощный ливень в Москве разогнал туристов с Красной площади. Видео
19:54
В Госдуму внесен законопроект об изменении правил призыва в армию
19:47
В Турции рассказали, кто примет участие в переговорах России и Украины в Стамбуле
19:44
В ХМАО из шерсти бездомных собак будут вязать носки для бойцов СВО
1
19:41
Нападение подростков на челябинца вылилось в уголовку, Бастрыкин ждет доклад
19:41
В Россию обрушился импорт легковых автомобилей
1
19:40
Пермский оборонный завод приглашает разнорабочих с зарплатой от 5 тысяч за смену
1
19:39
Якушев допустил упрощение процедуры электронного ПГЕР
19:37
Чем будут кормить гостей гастрофестиваля «Вкусная Тюмень». Фоторепортаж
19:37
Путин выразил соболезнования семье Ирины Подносовой
19:32
Нестерпимые боли и гноящиеся раны: жизнь тюменки превратилась в ад после операции на позвоночнике
19:32
Для дачников утвержден новый закон
19:30
Семья из ХМАО пожаловалась на заражение описторхозом после покупки вяленой рыбы местного производства
1
19:26
В Госдуме отреагировали на просьбы к полякам уезжать из России
19:25
В США рассказали, как Трампу удалось склонить Киев к переговорам
19:22
Курганский сенатор Муратов стал свидетелем мироточения иконы Божьей Матери. Видео
2
19:19
В ЯНАО резко вырос спрос на покупку кондиционеров и вентиляторов
19:19
Адвокат главреда telegram-канала Baza рассказал о статусе своего подзащитного
19:19
В Нижнем Тагиле готовятся полностью запретить кикшеринги
1
19:18
«Тихая экспансия»: в ЛДПР забили тревогу из-за мигрантов в ХМАО
2
19:14
В центре Екатеринбурга случилось ДТП с пятью иномарками. Фото
1
19:12
Нападающий челябинского «Трактора» Робинсон может закончить карьеру
19:10
В РФ будут блокировать фильмы, дискредитирующие духовно-нравственные ценности
11
19:08
В США рассказали о подарке Трампа России, который усилил ее влияние в мире
19:04
Подопечный тюменского губернатора Моора стал советником спикера гордумы Тюмени Ивановой
19:01
Госдума приняла закон о регулировании рассрочки
19:01
В Тюмени назвали топ-3 школы по числу стобалльников на ЕГЭ
18:55
В Нижнем Тагиле умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны
18:54
Пермского коммунальщика ждет суд из-за ребенка, на которого упал снег с неочищенной крыши
18:54
Двоих сотрудников telegram-канала Baza отпустили
18:50
В госкорпорации прокомментировали уголовное дело в банке «Снежинский»
18:48
Паслер отреагировал на скандал в вотчине УГМК, назначив нового мэра
2
18:48
В тюменском МФЦ отреагировали на обвинения горожан в захвате парковки
18:46
Несколько сотрудников ОВД задержаны на фоне обысков у telegram-канала Baza
18:45
Брошенные могилы и падающие деревья: трагедия незаконного погоста в Курганской области
3
18:44
Телефонных операторов обяжут блокировать счета неблагонадежных россиян
18:33
«Убьет всех»: агрессивный неадекват держит в страхе целый район в Екатеринбурге. Фото
1
18:33
Как под гипнозом: в ХМАО мошенники заставили пенсионера переписать машину и перевести миллион рублей
18:33
Внук последнего лидера коммунистической Болгарии покончил с собой
18:31
Госдума приняла закон о блокировке фильмов
2
18:27
Крупнейший пермский перевозчик закупает новые автобусы
18:25
Нефтяник устроил дебош в санатории «Сургутнефтегаза». Видео
18:25
Педагоги-практики получат миллион рублей при трудоустройстве в колледжи Ямала
18:22
Госдума приняла закон о регулировании платформенной экономики
1
18:21
В Тюмени выяснили, у кого есть право на «Тюменский махровый ковер»
18:18
За полгода в Пермском крае нашли почти тонну опасного мяса
18:17
The Guardian: Путин не беспокоится из-за угроз Трампа по конфликту на Украине
1
18:15
Малый бизнес сможет брать кредитные каникулы
18:15
В Копейске дети выстрелили в мужчину и залили его перцем
18:15
Стало известно, у какого оператора самый быстрый интернет в Свердловской области
1
18:07
На Останкинской телебашне растянули огромный логотип
2
18:06
Адвокат Михальчик: главред telegram-канала Baza и четверо сотрудников задержаны
18:06
В Челябинской области модернизируют сферу уборки мусора
18:04
Жителям Калининграда рассказали, как реагировать на угрозы НАТО
2
18:02
У жителей ЯНАО за год выросли аппетиты по зарплате
17:59
Как жителям ХМАО и ЯНАО зарегистрировать машину в Тюмени
2
17:59
Захарова заявила о преднамеренном ударе HIMARS по журналисту Журавлеву
17:55
Власти Перми рассказали о ходе капремонта улицы Борчанинова. Фото
17:55
Одно жилье и отсутствие дорогого имущества: эксперты составили портрет потенциального тюменского банкрота
17:53
Депутаты Госдумы почтили память умершего коллеги Михаила Тарасенко
1
17:53
Силовики покинули редакцию Baza в Москве
17:48
На набережной Кургана появился селфимат для моментальных фото
2
17:48
Защита главреда telegram-канала Baza пожаловалась на недопуск адвокатов
17:46
Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО об опасных водоемах
17:43
В ХМАО суд вынес приговор вахтовику, который при коллегах оскорблял российских военных
17:41
Свердловские бренды захватывают маркетплейсы. Фото
17:40
На фестивале в Пермском крае даст концерт сын Виктора Цоя
1
17:38
В Госдепе рассказали, когда Вашингтон выйдет из ЮНЕСКО
17:37
Госдума приняла закон о запрете передачи SIM-карт
1
17:36
Челябинской бизнес-леди не дали построить ТРК на северо-западе. Карта
17:30
Можно ли лишиться единого пособия и как его восстановить
1
17:30
Mash: сбитый беспилотник ВСУ упал в московский зоопарк
5
17:29
В Северной Осетии отменили массовые мероприятия из-за угроз российским военным
17:28
СК проверяет казанского блогера Воробьева после разжигания межнациональной вражды
1
17:26
Гигантская опухоль незаметно проникла в череп свердловчанина. Фото
1
17:25
Госдума ввела штрафы за передачу сим-карт
17:21
FPV-дроны меняют правила игры: курганец Пылков рассказал, как вода и тушенка доставляется бойцам СВО
17:21
В России начнут штрафовать за разглашение гостайны в СМИ
2
17:21
«Есть над чем задуматься»: Якушев указал на нехватку членов «Единой России» в ХМАО
17:18
Как «гуглить» и не попасться на новый штраф за поиск экстремистских материалов
5
17:17
Волков из челябинского ХК «Трактор» возглавил рейтинг лучших менеджеров КХЛ
17:16
Жительницу ХМАО, заказавшую киллеру родственницу, отправили под стражу
17:16
Суд арестовал главу банка челябинского вице-губернатора Сербинова
17:13
Госдума повысила госпошлины для автовладельцев и мигрантов
1
17:12
На Челябинскую область обрушатся град и грозы
17:11
В Турции рассчитывают на продолжение переговоров РФ и Украины
17:10
Реестр экстремистских материалов недоступен после принятия штрафов за их поиск. Скрин
1
17:09
Пермская предпринимательница получила грант от металлургов для обучения детей кожевенному делу
17:04
В Перми резко подскочили цены на посуточную аренду квартир
1
16:57
В Швейцарии задержали группу человек с нацистской символикой
2
16:55
Стали известны номера партий на выборах в челябинское заксобрание
16:54
Лавров рассказал, как Россия будет отвечать на теракты со стороны Киева
3
16:54
Скончался депутат Госдумы Михаил Тарасенко
2
16:47
Бузова, Элджей и Боня посетили вечеринку в Super Country Club
3
16:46
Лавров сделал заявление об администрации Трампа
1
16:46
Адвокат главреда telegram-канала Baza раскрыл причину его задержания
16:38
ФАС возбудила дело против Газпромбанка
1
16:37
«Ждать придется долго»: дилеры раскрыли, когда новая Lada Iskra появится в Екатеринбурге
2
16:36
В Салехарде резко подорожает проезд на транспорте
16:33
Пятеро тоболяков заразились опасной редкой инфекцией
16:33
Тюменский тренер пропил в баре деньги, которые должен был вернуть родителям своего ученика
2
16:32
В Сургуте пассажирки напали на таксиста и разнесли машину. Видео
16:31
Под Екатеринбургом грузовик насмерть сбил пешехода на «зебре». Фото
1
16:30
В Курганской области полицейские массово выдворяют нелегальных мигрантов
5
16:30
В Челябинской области снизился выпуск молока и мяса
16:29
Госдума приняла закон о наказаниях за просмотр экстремистского контента
1
16:28
У вдов участников СВО появились новые льготы
2
16:24
Мэрия Нового Уренгоя возобновила иски против компании местного олигарха
1
16:22
Статусную пермскую экс-чиновницу Чиркову уволили в связи с утратой доверия
1
16:21
Какие праздники отмечают 23 июля 2025: что можно и нельзя делать в этот день
1
16:20
«Дети глотали иглы, гвоздь, батарейки»: ямальский врач рассказал о жутких случаях с детьми в больнице
16:15
В Минцифры разъяснили, когда за экстремистский контент не накажут
2
16:12
Два крупнейших завода Кургана стали лидерами по экспортным достижениям на Урале
5
16:12
Переговоры РФ и Украины пройдут на этой неделе
16:11
Госдума приняла закон о введении штрафов за поиск экстремистских материалов
16:10
В Тюмени выросло производство молока
16:10
Мэр Челябинска Лошкин назначил руководителя нового подразделения администрации
1
16:09
Экс-директор автопредприятия мэрии Сургута добился отмены приговора о получении взятки почти в миллион рублей
16:08
Главного редактора «Базы» задержали
2
16:05
Депутат Госдумы Лантратова добилась возвращения многодетного челябинца с СВО. Фото
16:04
Часть мигрантов могут освободить от теста на знание русского языка
1
16:03
Трамп принял решение о выходе из ЮНЕСКО
1
16:02
Мэра Милана подозревают в коррупции при строительстве к Олимпиаде
16:00
Вице-губернатор, сенатор и директора заводов: курганские VIP начали переходить в национальный мессенджер MAX
4
15:55
Якушев вручил юбилейную социальную карту от ЕР жене участника СВО в ХМАО
15:54
Рогов рассказал, почему Зеленский стал зачищать антикоррупцинное бюро
15:53
На Украине появились «мобильные ТЦК»
15:51
Пенсионер из ХМАО проломил приятелю голову ледорубом
15:49
Олег Газманов представит новые песни на Дне города в Тюмени
2
15:49
Главреда telegram-канала Baza Глеба Трифонова увезли на допрос
15:46
Экс-замминистра обороны Булгакову продлили арест
15:45
Против покинувшего РФ журналиста из Екатеринбурга возбудили новое дело
1
15:45
Самый богатый депутат из Шадринска не хочет идти в гордуму, но его не отпускают. Инсайд
1
15:41
Ученый рассказал, придет ли в Пермь циклон, затопивший Москву
15:37
В Калининграде две машины врезались в грузовик, одна сгорела
15:37
Процедура стала слишком легкой: эксперт объяснил, почему в Тюмени так много банкротств физических лиц
15:35
Мэр Карталов Верета ушел в досрочную отставку
15:34
В Госдуме заявили, что миллион рублей от Сырского дойдет до России
2
15:32
Новая спецтехника прибыла на стройку челябинского метротрама. Видео
3
15:27
В Госдуме рассказали, будет ли штраф за просмотр экстремистского контента
3
15:20
Кузину британских принцев нашли мертвой в Англии
15:18
Новый флагман отечественного автопрома поступил в продажу
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15:17
Силовики изъяли технику у сотрудников Baza
15:16
На «Госуслугах» начался прием заявок на IT-отсрочку от армии
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15:15
Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО
15:09
В Тюмени откроется новый стадион
15:07
Толпы спящих и огромные очереди: что происходит в Шереметьево на фоне массовой отмены рейсов. Фоторепортаж
4
15:06
19-летняя невеста Лепса оказалась богаче жениха в разы
11
15:06
Новый премьер Украины признала, что страна стала военным полигоном Запада
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15:05
Аналитики назвали трендовые развлечения на природе в ХМАО
1
15:03
Как из четырех сделать 89: «Новые люди» проявляют креатив на челябинских выборах
3
15:00
В Екатеринбург летит писатель, вошедший в мировой топ
14:59
В ЯНАО изменились правила получения подарков для новорожденных
14:59
В Тюмени обещавшему сломать ноги детям мужчине грозит пять лет колонии
2
14:59
Мерц нашел плюс в украинском конфликте
14:54
Песков честно ответил, стоит ли ждать прорыва на новых переговорах с Киевом
14:54
Власти не нашли желающих построить кладбище в Березниках
14:52
Гендиректор telegram-канала Baza Сулейманов сообщил причины обысков в редакции
14:52
Российские войска освободили населенный пункт в ДНР
14:51
В центре Екатеринбурга засняли полуголого неадеквата, бросавшегося на машины. Видео
3
14:50
Водитель вездехода госпитализирован после ДТП в ЯНАО
14:50
В Кремле ответили на вопрос URA.RU о личной встрече Путина и Зеленского
14:50
На Курган и Шадринск надвигаются тучи с дождем
14:49
В Михайловском театре проходят обыски. Видео
1
14:49
В Шереметьево пассажирам, ожидающим вылета, начали выдавать надувные матрасы: что происходит в аэропорту
2
14:48
Тюменские дружинники взяли под охрану спортивную площадку, где угрожали детям
14:46
На Тюмень обрушатся грозы. Скрин
14:45
Екатеринбургского организатора БДСМ-вечеринок судят за оскорбление чувств верующих
1
14:41
В Кремле отреагировали на подаренные шевроны ВСУ Алиеву
14:41
YouTube приступил к массовому удалению каналов
6
14:40
Восьмикратный чемпион России из Челябинска Кокляев засветится в шоу Галустяна
14:40
Армия России освободила населенный пункт в ДНР
14:40
Песков — URA.RU: дата переговоров с Украиной не назначена
14:38
«Семьи решают, где хоронить»: выяснилось, кто на самом деле погиб в вахтовом автобусе в Якутии
14:34
Лайнер из ЯНАО совершил экстренную посадку в Тюмени после столкновения с птицей
14:32
Антикоррупционеры на Украине заподозрили власть Зеленского в давлении
14:31
Суд в Челябинске оставил штраф национализированной ЮГК за нарушения экологии
14:27
ММК вновь стал лидером среди производителей проката и металла
14:27
Суд в Гааге снял арест с активов «Газпрома»
3
14:27
Три дрона, взрыв и зарево: свердловчанку испугали гул и вспышки в небе
4
14:23
Путин поздравил российских школьников с триумфом на мировой олимпиаде
5
14:22
В лесах Пермского края ввели карантин из-за опасного жука-вредителя
14:21
Задержанному вице-губернатору Брянской области грозит 10 лет колонии
1
14:20
В Тюмени придумали, как тушить пожары на мусорных полигонах
14:19
Голову трехлетней девочки зажало дверьми вагона метро в Екатеринбурге
14:16
Пермский зоопарк готовится к торжественному открытию
14:11
Северная Корея приглашена на «Интервидение»
9
14:07
В Екатеринбург привезли новые работы одного из самых дорогих художников в мире. Фото
14:03
Стало известно, кто возглавит Верховный суд после смерти Подносовой
14:02
Зеленский утвердил состав переговорной группы с РФ
14:02
Вице-губернатора Брянской области Симоненко задержали
14:01
Редакция telegram-канала Baza не знает, куда увезли главреда после обысков
14:01
Пермский заправщик авиалайнеров получил убыток
14:00
«Мы с пацанами»: олимпийский чемпион потребовал построить скейт-парк в Нижневартовске. Видео
1
14:00
«В придачу с водителем»: сколько стоит аренда кабриолета в Кургане
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