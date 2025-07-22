Можно ли лишиться единого пособия и как его восстановить

С начала 2023 года в России была введена новая форма социальной поддержки — единое пособие. Эта мера объединила несколько действующих выплат в один комплексный механизм помощи семьям с детьми и беременным женщинам, находящимся в трудной финансовой ситуации. В 2025 году в систему были внесены важные изменения. О порядке расчета выплат и том, в каких случаях его можно лишиться — в материале URA.RU.
Что представляет собой единое пособие
Единое пособие — это универсальная форма господдержки, направленная на обеспечение минимально необходимого уровня доходов в семьях с детьми. Оно включает в себя сразу несколько видов помощи, что упрощает процесс оформления и контроля за выплатами. Главная идея — переход от множества заявлений к единому заявлению и единому критерию нуждаемости.
Среди ключевых преимуществ:
- Оформление одной заявки вместо нескольких;
- Упрощенный порядок назначения;
- Единый подход к оценке финансового положения семьи;
- Возможность получения выплат на всех несовершеннолетних детей.
Однако перед тем как перейти на новую систему, необходимо тщательно взвесить все плюсы и минусы, а также сопоставить ее с уже получаемыми мерами поддержки.
Когда стоит перейти на единое пособие
Новую форму выплат целесообразно выбрать в следующих случаях:
- если семья получает несколько пособий, и процесс их оформления и продления кажется слишком сложным;
- если расчет показывает, что сумма единого пособия будет выше прежних выплат;
- при необходимости упростить контроль и регулярность поступления денег.
В каких случаях лучше остаться на прежних условиях
Иногда сохранить старую систему выгоднее:
- если существующие пособия превышают по сумме возможное единое пособие;
- при наличии особых оснований для прежних выплат (например, региональные доплаты);
- если переоформление документов окажется слишком трудозатратным.
Перед принятием решения стоит провести полный анализ: сравнить размеры выплат, условия получения и удобство оформления.
Кто может рассчитывать на единое пособие
Право на единую выплату предоставляется следующим категориям:
- беременным женщинам, вставшим на учет до 12-й недели;
- одному из родителей или опекуну ребенка в возрасте до 17 лет включительно.
Обязательные условия:
- гражданство РФ у получателя и ребенка;
- среднедушевой доход за последние 12 месяцев — ниже установленного в регионе прожиточного минимума;
- доход каждого трудоспособного члена семьи за год — не менее 4 МРОТ (в 2025 году — 89 760 рублей);
- имущество семьи не превышает допустимые нормы.
Как считается доход
При подаче заявления учитываются все доходы семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения. Например, при подаче заявления в августе 2025 года будут учитываться доходы с июля 2024 по июнь 2025 года.
Допускается отсутствие дохода у трудоспособного члена семьи, если:
- он находится в декретном отпуске или на больничном;
- официально зарегистрирован безработным не более 6 месяцев;
- ухаживает за тяжело больным родственником;
- служит в армии, отбывает наказание, учится очно до 23 лет (даже без стипендии).
Важно: даже если больничный длился, например, с 25 июля, за расчет берется весь месяц.
Учет имущества
Рассматриваются следующие показатели:
- общая площадь жилья — не более 24 кв. м на каждого члена семьи;
- наличие одной квартиры, дачи или гаража допустимо;
- два и более автомобиля — основание для отказа.
Проценты по вкладам анализируются по двум параметрам: сумма начислений и отношение к прожиточному минимуму. Если доход от вкладов превышает лимит, семья может получить отказ. Информация о вкладах поступает в СФР напрямую от налоговой.
Размер пособия в 2025 году
Объем помощи зависит от уровня доходов и категории получателя. Установлены три уровня выплат — 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума.
Актуальные федеральные показатели:
- Прожиточный минимум на душу населения — 17 733 рубля;
- Для трудоспособного населения — 19 329 рублей;
- Для детей — 17 201 рубль;
- МРОТ — 22 440 рублей.
Беременные женщины получают:
- 50% — 9 665 руб.;
- 75% — 14 497 руб.;
- 100% — 19 329 руб.
На ребенка до 17 лет:
- 50% — 8 601 руб.;
- 75% — 12 901 руб.;
- ·100% — 17 201 руб.
Конечный размер пособия зависит от региона, так как в субъектах РФ действуют собственные прожиточные минимумы. Для получения точных сумм необходимо обращаться в местное отделение Социального фонда России (СФР) или изучить региональные нормативные акты.
Когда можно лишиться единого пособия и как его вернуть
Если семья меняет место жительства, выплата временно приостанавливается. Чтобы ее возобновить, необходимо подтвердить новый адрес, предоставив, например, договор аренды или справку из школы. После проверки выплаты продолжатся.
Смягченные условия в приграничных регионах
В ряде регионов действуют послабления:
- Курская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Ростовская области;
- Краснодарский край;
- Республика Крым и город Севастополь.
Здесь пособие могут назначить даже при превышении допустимого дохода или наличии двух автомобилей. Срок выплаты — полгода, после чего необходимо подать заявление на продление.
Популярные вопросы про лишение единого пособия
Если я переезжаю в другую страну, пособие аннулируется?
При переезде пособие аннулируется на следующий месяц. Например, если семья переехала в августе, то в сентябре пособие уже не получит.
Если я переезжаю в другой регион, пособие аннулируется?
При переезде нужно заново подавать документы на оформление нового пособия. Если семья начала получать пособие в январе в Московской области, а в августе переехала на Сахалин — необходимо снова подавать заявление. В случае одобрения. пособие начнет действовать уже с сентября.
Если после начисления пособия прожиточный минимум семьи увеличивается, могут ли лишить пособия?
Да, могут. Если нет 4 МРОТ или уважительной причины отсутствия дохода.
Если семья получает алименты — могут ли лишить пособия?
Если отец платит алименты добровольно, то учитывается указанная сумма. В случае, если отец ребенка алименты не платит и заведено исполнительно производство, сумма берется из сведений ФССП.
Могут ли лишить пособия за второй автомобиль?
Если семья не многодетная, то она может иметь в своем распоряжении один купленный автомобиль, а другой — предоставленный соцподдержкой. Многодетная семья может иметь два автомобиля и две квартиры.
Как подать заявление
Оформить пособие можно на портале «Госуслуги», в клиентском офисе СФР, через МФЦ. Если семья уже получает пособия на других детей, то на новорожденного оно может быть назначено автоматически. Подать общее заявление на всех детей можно в последний месяц действия текущих выплат. Для женщин, отбывающих наказание, предусмотрена подача заявления через администрацию учреждения.
Сроки рассмотрения
- Решение по заявлению принимается в течение 10 рабочих дней;
- Первая выплата — через 5 рабочих дней после одобрения;
- Переводы осуществляются ежемесячно с 1 по 25 число;
Помните, что при необходимости запроса дополнительных документов срок может увеличиться до 20 рабочих дней.
Если вы не уверены, подходит ли вам единое пособие, обратитесь за консультацией в СФР или к специалистам МФЦ. Помните: важно не только соответствовать формальным критериям, но и вовремя обновлять данные, подтверждать нуждаемость и следить за изменениями в законодательстве.
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