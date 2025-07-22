«В придачу с водителем»: сколько стоит аренда кабриолета в Кургане

Курганская молодежь ради эксклюзивных фото и удивленных эмодзи подписчиков ищет неординарные решения. В списке идей популярность набирает — машина без крыши. URA.RU проверило — почем и на каких условиях в Кургане, в соседних городах и в Москве можно арендовать крутой автомобиль.
На сайтах с объявлениями всего одно предложение об аренде кабриолета в Кургане. Обязательное условие — автомобиль идет только в комплекте с водителем. «Цена аренды две тысячи рублей в час, если автомобиль берете до двух часов. Предусмотрена скидка для тех, кому нужен кабриолет на большее количество времени. В таком случае стоимость часа аренды кабриолета будет стоить 1,5 тысячи рублей», — отвечает на запрос корреспондента URA.RU хозяин автомобиля без крыши Сергей.
Те, кто обращались к Сергею — довольны. На сайте у него средняя оценка за услуги — пятерка, всего 16 отзывов. Среди них — счастливая невеста. «Очень приятный и ответственный человек, сам за рулем. Открывал и закрывал крышу, когда нам надо было без проблем», — эмоционально рассказывает о своих впечатлениях клиент.
В соседних регионах, например, в Тюмени, выбор значительно разнообразнее, можно заказать машину белого, зеленого, черного, темно-синего или красного цвета за четыре тысячи рублей в час (цена будет отличаться в зависимости от цвета). Однако все машины также идут только вместе с водителем.
В Челябинске можно забронировать кабриолет марки BMW или Chrysler с водителем за пять тысяч рублей в час, только просят обговорить дату аренды заранее. А вот в Екатеринбурге уже есть опция «аренда кабриолета без водителя». Правда она в пять раз дороже и стоит 18 000, плюс залог 20 000 рублей. При этом в машине марки BMW будет полны бак бензина и круглосуточное информационное сопровождение, если нужно. Екатеринбургские красавицы могут и просто пофотографироваться в машине без крыши. Стоимость фотосессии — три тысячи рублей с человека.
Самый разнообразный выбор и с возможностью аренды кабриолета без водителя — в Москве. Например, Ford Mustang без крыши обойдется в 22 тысячи рублей в сутки, одно из обязательных условий — залог 30 тысяч рублей. Можно найти кабриолет в аренду и дешевле: от 5 590 рублей в сутки. Разрешат прокатиться с ветерком даже 18-летним водителям.
Ранее URA.RU рассказывало о том, какие марки автомобилей россияне предпочитают брать в аренду. Среди любимцев — Hyundai Solaris, LADA Granta, Kia Rio, Volkswagen Polo и Daewoo Matiz. При этом в весенне-летний период интерес к бронированию авто в целом вырос на 32,5%. Чтобы арендовать машину было удобнее, популярные сервисы ввели функцию «бронирование автомобиля онлайн».
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