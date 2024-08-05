05 августа 2024

В Салехарде построили многоэтажку с зубной клиникой и салоном красоты. Фото

Жилой дом со стоматологией сдают строители ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посёлок Сосьва. Свердловская область, лестничная площадка, малоэтажный жилой дом
В Салехарде в микрорайоне Юбилейный построили жилой дом с салоном красоты (фото из архива) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) в микрорайоне Юбилейный строители за год возвели жилой четырехэтажный дом. Всего в доме 21 квартира, на первом этаже предусмотрены помещения под стоматологию и салон красоты, сообщает пресс-служба администрации окружной столицы.

«Дом на 21 квартиру по адресу Трудовая, 5 возвели всего за год. Осталось сделать чистовую отделку. На первом этаже четырехэтажки разместятся стоматологи, косметологи, стилисты, на верхних — жилые квартиры с видом на озеро Лебяжье», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале.

Дом предназначен для переселения из ветхого и аварийного жилья. Сдача полностью готового и подключенного к коммуникациям дома планируется в ноябре текущего года. В микрорайоне также строятся еще три дома, новоселы переедут туда в 2025 году.

В городе идет ремонт фасадов. Мэр окружной столицы Алексей Титовский показал проект дома-флага по улице Чубынина.

В микрорайоне Юбилейный построили дом с салоном красоты и стоматологией
В микрорайоне Юбилейный построили дом с салоном красоты и стоматологией
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) в микрорайоне Юбилейный строители за год возвели жилой четырехэтажный дом. Всего в доме 21 квартира, на первом этаже предусмотрены помещения под стоматологию и салон красоты, сообщает пресс-служба администрации окружной столицы. «Дом на 21 квартиру по адресу Трудовая, 5 возвели всего за год. Осталось сделать чистовую отделку. На первом этаже четырехэтажки разместятся стоматологи, косметологи, стилисты, на верхних — жилые квартиры с видом на озеро Лебяжье», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале. Дом предназначен для переселения из ветхого и аварийного жилья. Сдача полностью готового и подключенного к коммуникациям дома планируется в ноябре текущего года. В микрорайоне также строятся еще три дома, новоселы переедут туда в 2025 году. В городе идет ремонт фасадов. Мэр окружной столицы Алексей Титовский показал проект дома-флага по улице Чубынина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...