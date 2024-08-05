В Салехарде построили многоэтажку с зубной клиникой и салоном красоты. Фото

Жилой дом со стоматологией сдают строители ЯНАО

06 августа 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

В Салехарде в микрорайоне Юбилейный построили жилой дом с салоном красоты (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) в микрорайоне Юбилейный строители за год возвели жилой четырехэтажный дом. Всего в доме 21 квартира, на первом этаже предусмотрены помещения под стоматологию и салон красоты, сообщает пресс-служба администрации окружной столицы. «Дом на 21 квартиру по адресу Трудовая, 5 возвели всего за год. Осталось сделать чистовую отделку. На первом этаже четырехэтажки разместятся стоматологи, косметологи, стилисты, на верхних — жилые квартиры с видом на озеро Лебяжье», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале. Дом предназначен для переселения из ветхого и аварийного жилья. Сдача полностью готового и подключенного к коммуникациям дома планируется в ноябре текущего года. В микрорайоне также строятся еще три дома, новоселы переедут туда в 2025 году. В городе идет ремонт фасадов. Мэр окружной столицы Алексей Титовский показал проект дома-флага по улице Чубынина. В микрорайоне Юбилейный построили дом с салоном красоты и стоматологией telegram-канал «Администрация Салехарда» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) в микрорайоне Юбилейный строители за год возвели жилой четырехэтажный дом. Всего в доме 21 квартира, на первом этаже предусмотрены помещения под стоматологию и салон красоты, сообщает пресс-служба администрации окружной столицы. «Дом на 21 квартиру по адресу Трудовая, 5 возвели всего за год. Осталось сделать чистовую отделку. На первом этаже четырехэтажки разместятся стоматологи, косметологи, стилисты, на верхних — жилые квартиры с видом на озеро Лебяжье», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале. Дом предназначен для переселения из ветхого и аварийного жилья. Сдача полностью готового и подключенного к коммуникациям дома планируется в ноябре текущего года. В микрорайоне также строятся еще три дома, новоселы переедут туда в 2025 году. В городе идет ремонт фасадов. Мэр окружной столицы Алексей Титовский показал проект дома-флага по улице Чубынина.