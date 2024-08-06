Экономика Бизнес Начат процесс принудительного взыскания долгов с бывшего владельца ЧЭМК 07 августа 2024 в 08:45 Размер текста - 17 + Долг с бывшего владельца ЧЭМК приставы взыскали принудительно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК Приставы запустили процесс принудительного взыскания задолженности с бывшего собственника Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), «Компании Эталон». Как 6 августа URA.RU сообщили в пресс-службе Главного межрегионального (специализированного) управления ФССП России, в рамках исполнительного производства подаются иски в суды. «В целях исполнения требований судебного акта судебным приставом-исполнителем принимается комплекс принудительных мер. Действия направлены на взыскание денежных средств в счет погашения долга», — заявили URA.RU в офисе приставов. Знакомый с процессом источник URA.RU уточнил, что заявление в челябинский арбитраж подано, поскольку должник отказался добровольно исполнять обязательства. У него для этого был пятидневный срок, которым компания не воспользовалась. В пресс-службу Арбитражного суда региона URA.RU пояснили, что заявление пристава Светланы Иксановой рассматривается в рамках основного процесса о национализации холдинга. Национализация ЧЭМК начались с иска Генпрокуратуры РФ, поданного в феврале. Из-за нарушений в процессе приватизации государство понесло убытки, а владельцы бизнеса в итоге его потеряли. Семьям Юрия Антипова и Александра Аристова солидарно предъявлено к возмещению 105 млрд рублей. До 2021 года их бизнес был совместным. С семьи Антиповых и «Компании Эталон» Генпрокуратура солидарно также потребовала выплаты 26,8 млрд рублей. При подготовке материала URA.RU направило для комментариев запрос в офис «Компании Эталон». К моменту публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Приставы запустили процесс принудительного взыскания задолженности с бывшего собственника Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), «Компании Эталон». Как 6 августа URA.RU сообщили в пресс-службе Главного межрегионального (специализированного) управления ФССП России, в рамках исполнительного производства подаются иски в суды. «В целях исполнения требований судебного акта судебным приставом-исполнителем принимается комплекс принудительных мер. Действия направлены на взыскание денежных средств в счет погашения долга», — заявили URA.RU в офисе приставов. Знакомый с процессом источник URA.RU уточнил, что заявление в челябинский арбитраж подано, поскольку должник отказался добровольно исполнять обязательства. У него для этого был пятидневный срок, которым компания не воспользовалась. В пресс-службу Арбитражного суда региона URA.RU пояснили, что заявление пристава Светланы Иксановой рассматривается в рамках основного процесса о национализации холдинга. Национализация ЧЭМК начались с иска Генпрокуратуры РФ, поданного в феврале. Из-за нарушений в процессе приватизации государство понесло убытки, а владельцы бизнеса в итоге его потеряли. Семьям Юрия Антипова и Александра Аристова солидарно предъявлено к возмещению 105 млрд рублей. До 2021 года их бизнес был совместным. С семьи Антиповых и «Компании Эталон» Генпрокуратура солидарно также потребовала выплаты 26,8 млрд рублей. При подготовке материала URA.RU направило для комментариев запрос в офис «Компании Эталон». К моменту публикации ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям