Шестилетнему мальчику, спасенному из-под завалов в Нижнем Тагиле, стало лучше

06 августа 2024 в 21:37 Размер текста - 17 +

У мальчика остались лишь ушибы и царапины (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Врачам детской больницы №9 Екатеринбурга удалось стабилизировать состояние шестилетнего мальчика Алеши, который пострадал под завалами дома в Нижнем Тагиле и был вертолетом доставлен в уральскую столицу. Об этом URA.RU рассказал источник. «Алеша был под завалами, его смогли спасти и госпитализировали в Екатеринбург. Сейчас ребенок переведен в отделение травматологии, состояние у его стабильное. Остались незначительные ушибы и царапины», — сказал собеседник агентства. Отец малыша, испытатель-танкист «Уралвагонзавода» Анатолий Огарков погиб. Во вторник, 6 августа, состоялись его похороны. В роковой день мужчина отдыхал после ночной смены и захотел провести время с сыном, поэтому мальчика не отвели в детский сад. Когда грянул взрыв, оба оказались под завалами. Алешу нашли быстро, а его папу искали больше суток и нашли мертвым. Всего в обрушении дома погибли 10 человек, из них пять детей. По подозрению в халатности задержаны три слесаря газовой службы. Более подробно о деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врачам детской больницы №9 Екатеринбурга удалось стабилизировать состояние шестилетнего мальчика Алеши, который пострадал под завалами дома в Нижнем Тагиле и был вертолетом доставлен в уральскую столицу. Об этом URA.RU рассказал источник. «Алеша был под завалами, его смогли спасти и госпитализировали в Екатеринбург. Сейчас ребенок переведен в отделение травматологии, состояние у его стабильное. Остались незначительные ушибы и царапины», — сказал собеседник агентства. Отец малыша, испытатель-танкист «Уралвагонзавода» Анатолий Огарков погиб. Во вторник, 6 августа, состоялись его похороны. В роковой день мужчина отдыхал после ночной смены и захотел провести время с сыном, поэтому мальчика не отвели в детский сад. Когда грянул взрыв, оба оказались под завалами. Алешу нашли быстро, а его папу искали больше суток и нашли мертвым. Всего в обрушении дома погибли 10 человек, из них пять детей. По подозрению в халатности задержаны три слесаря газовой службы. Более подробно о деле — в сюжете URA.RU.