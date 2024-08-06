Шестилетнему мальчику, спасенному из-под завалов в Нижнем Тагиле, стало лучше

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ирина Текслер передала в детскую больницу наборы для экспресс-тестирования на выявление антигена коронавируса. Челябинск , ребенок, больной, врач, травматология, детская больница, доктора, пациент, каталка больничная, экстренное отделение
У мальчика остались лишь ушибы и царапины (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Врачам детской больницы №9 Екатеринбурга удалось стабилизировать состояние шестилетнего мальчика Алеши, который пострадал под завалами дома в Нижнем Тагиле и был вертолетом доставлен в уральскую столицу. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Алеша был под завалами, его смогли спасти и госпитализировали в Екатеринбург. Сейчас ребенок переведен в отделение травматологии, состояние у его стабильное. Остались незначительные ушибы и царапины», — сказал собеседник агентства.

Отец малыша, испытатель-танкист «Уралвагонзавода» Анатолий Огарков погиб. Во вторник, 6 августа, состоялись его похороны. В роковой день мужчина отдыхал после ночной смены и захотел провести время с сыном, поэтому мальчика не отвели в детский сад. Когда грянул взрыв, оба оказались под завалами. Алешу нашли быстро, а его папу искали больше суток и нашли мертвым.

Всего в обрушении дома погибли 10 человек, из них пять детей. По подозрению в халатности задержаны три слесаря газовой службы. Более подробно о деле — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врачам детской больницы №9 Екатеринбурга удалось стабилизировать состояние шестилетнего мальчика Алеши, который пострадал под завалами дома в Нижнем Тагиле и был вертолетом доставлен в уральскую столицу. Об этом URA.RU рассказал источник. «Алеша был под завалами, его смогли спасти и госпитализировали в Екатеринбург. Сейчас ребенок переведен в отделение травматологии, состояние у его стабильное. Остались незначительные ушибы и царапины», — сказал собеседник агентства. Отец малыша, испытатель-танкист «Уралвагонзавода» Анатолий Огарков погиб. Во вторник, 6 августа, состоялись его похороны. В роковой день мужчина отдыхал после ночной смены и захотел провести время с сыном, поэтому мальчика не отвели в детский сад. Когда грянул взрыв, оба оказались под завалами. Алешу нашли быстро, а его папу искали больше суток и нашли мертвым. Всего в обрушении дома погибли 10 человек, из них пять детей. По подозрению в халатности задержаны три слесаря газовой службы. Более подробно о деле — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...