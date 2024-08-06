Синвар избран главой политбюро ХАМАС вместо убитого Хании

Избран новый глава политбюро ХАМАС
Главой политбюро ХАМАС выбран Яхья Синвар. Об этом заявил официальный представитель движения. Он выбран вместо убитого в Тегеране Исмаила Хании.
«Яхья Синвар избран главой политбюро ХАМАС вместо убитого в Тегеране Исмаила Хании», — говорится в официальном сообщении. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Израиль получит ответный удар за смерть лидера политбюро ХАМАСА Исмаила Хании. Президент России Владимир Путин попросил верховного лидера Ирана аятолле Али Хаменеи избежать жертв среди мирного населения.
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