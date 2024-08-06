06 августа 2024

Синвар избран главой политбюро ХАМАС вместо убитого Хании

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Избран новый глава политбюро ХАМАС Фото:

Главой политбюро ХАМАС выбран Яхья Синвар. Об этом заявил официальный представитель движения. Он выбран вместо убитого в Тегеране Исмаила Хании.

«Яхья Синвар избран главой политбюро ХАМАС вместо убитого в Тегеране Исмаила Хании», — говорится в официальном сообщении. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Израиль получит ответный удар за смерть лидера политбюро ХАМАСА Исмаила Хании. Президент России Владимир Путин попросил верховного лидера Ирана аятолле Али Хаменеи избежать жертв среди мирного населения.

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Главой политбюро ХАМАС выбран Яхья Синвар. Об этом заявил официальный представитель движения. Он выбран вместо убитого в Тегеране Исмаила Хании. «Яхья Синвар избран главой политбюро ХАМАС вместо убитого в Тегеране Исмаила Хании», — говорится в официальном сообщении. Об этом сообщает ТАСС. Ранее новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Израиль получит ответный удар за смерть лидера политбюро ХАМАСА Исмаила Хании. Президент России Владимир Путин попросил верховного лидера Ирана аятолле Али Хаменеи избежать жертв среди мирного населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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