Reuters: Путин попросил Иран о сдержанном ответе Израилю

Президент России Владимир Путин через секретаря Совета Безопасности страны Сергея Шойгу обратился к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с просьбой избежать жертв среди мирного населения в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, предположительно осуществленное Израилем. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на иранские источники.
«Президент России Владимир Путин попросил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи сдержанно отреагировать на предполагаемое убийство Израилем лидера ХАМАС», — сообщили Reuters. Визит Шойгу в Иран стал частью дипломатических усилий Москвы, направленных на предотвращение эскалации насилия и возможных жертв среди гражданского населения, передает РБК со ссылкой на агентство.
Ранее Шойгу прибыл в Тегеран с рабочей поездкой. В ходе нее он провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
В Тегеране 31 июля во время обстрела погиб лидер ХАМАС. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении удара по Израилю.
URA.RU направило запросы в пресс-службу президента РФ и в МИД страны. Ответ на них ожидается.
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