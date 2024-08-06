Reuters: Путин попросил Иран о сдержанном ответе Израилю

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Путин через Шойгу (на фото) попросил у лидера Ирана при ответной атаке на Израиль избегать жертв
Путин через Шойгу (на фото) попросил у лидера Ирана при ответной атаке на Израиль избегать жертв Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Президент России Владимир Путин через секретаря Совета Безопасности страны Сергея Шойгу обратился к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с просьбой избежать жертв среди мирного населения в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, предположительно осуществленное Израилем. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на иранские источники.

«Президент России Владимир Путин попросил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи сдержанно отреагировать на предполагаемое убийство Израилем лидера ХАМАС», — сообщили Reuters. Визит Шойгу в Иран стал частью дипломатических усилий Москвы, направленных на предотвращение эскалации насилия и возможных жертв среди гражданского населения, передает РБК со ссылкой на агентство.

Ранее Шойгу прибыл в Тегеран с рабочей поездкой. В ходе нее он провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. 

В Тегеране 31 июля во время обстрела погиб лидер ХАМАС. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении удара по Израилю.

URA.RU направило запросы в пресс-службу президента РФ и в МИД страны. Ответ на них ожидается.

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Президент России Владимир Путин через секретаря Совета Безопасности страны Сергея Шойгу обратился к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с просьбой избежать жертв среди мирного населения в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, предположительно осуществленное Израилем. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на иранские источники. «Президент России Владимир Путин попросил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи сдержанно отреагировать на предполагаемое убийство Израилем лидера ХАМАС», — сообщили Reuters. Визит Шойгу в Иран стал частью дипломатических усилий Москвы, направленных на предотвращение эскалации насилия и возможных жертв среди гражданского населения, передает РБК со ссылкой на агентство. Ранее Шойгу прибыл в Тегеран с рабочей поездкой. В ходе нее он провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.  В Тегеране 31 июля во время обстрела погиб лидер ХАМАС. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении удара по Израилю. URA.RU направило запросы в пресс-службу президента РФ и в МИД страны. Ответ на них ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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